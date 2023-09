Andressa Urach passa por cirurgia de emergência em Porto Alegre

A ex-Fazenda Andressa Urach, internada desde essa sexta-feira (15) em uma unidade de saúde em Porto Alegre, capital gaúcha, passou por uma cirurgia de emergência nesta sábado (16).

Segundo a coluna da Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, Andressa está com pedra nos rins e, por isso, precisou passar pelo procedimento. O filho dela, Arthur Urach, chegou a publicar stories no Instagram, na sexta-feira (15), contando que estava no hospital, mas não revelou o motivo.

O ex-marido de Andressa Urach e pai de seu filho caçula, Thiago Lopes, utilizou as redes sociais para desabafar sobre a situação. Segundo Thiago, foi ele quem ajudou a socorrer a mãe de seu filho para o hospital, mesmo depois das desavenças dos dois.

“Este é o momento que todos os amiguinhos de balada, que dizem que a amam pelo Instagram, somem. O único que sobra pra ajudar com o atendimento médico é o abusador aqui”, publicou Thiago.