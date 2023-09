Conheça a nova namorada do ex-governador Sérgio Cabral

O ex-governador Sérgio Cabral já tem um novo amor! Menos de um mês após o rompimento com Carul Passos, Cabral já está namorando uma outra pessoa. A nova escolhida pelo ex-político é uma jornalista e estilista de 50 anos, segundo informações da coluna da Fábia Oliveira, do portal Metrópoles.

Saliha Istanbuli, além de ser dona de uma marca de roupas, seria também surfista e teria uma filha adolescente. A empresária flamenguista se separou em 2016 e, segundo a coluna, é politicamente engajada, apoiadora da Operação Lava Jato e defensora do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela também anda de skate, faz yoga e costuma ir para retiros espirituais.

A nova amada de Cabral é tão apaixonada por surfe que poderia ser vista com frequência nas praias do Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste do Rio; Saquarema, na Região dos Lagos; e até em Itacoatiara, Niterói. O ex-governador estaria até se interessando por esporte e começado a seguir perfis sobre surfe.

Os filhos do casal e alguns amigos já estariam por dentro do relacionamento, que parece estar caminhando para algo sério. Já a ex-namorada de Cabral não sabia que a fila já havia andado. Ela foi informada pela coluna da Fábia Oliveira, que a procurou para comentar o assunto. Carul, que foi a responsável por colocar um ponto final na relação com o ex-governador, desejou felicidades ao casal e disse que o ex “merece ser feliz depois de tudo o que passou”.