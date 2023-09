Após polêmica com Anitta, assessor de Ludmilla anuncia demissão

O assessor da cantora Ludmilla anunciou que está deixando a equipe da artista nesta quinta-feira (14/09), um dia depois de Lud acabar envolvida em uma nova polêmica relacionada a sua suposta rivalidade com Anitta. Segundo ele, porém, sua saída não teve a ver com a controvérsia.

Em comunicado publicado em seu perfil no X/Twitter, o assessor Kaique Brasileiro disse que oficializou sua demissão na última terça (12/09), um dia antes de Ludmilla curtir um tweet que criticava a outra artista. "Não via a necessidade de um comunicado, mas com os acontecimentos recentes, acho mais do que justo endereçar que no dia do acontecido, já não fazia mais parte da equipe da artista", escreveu o assessor.

Leia também:



➢ Do Caneco 90 ao VMA 2023: Anitta vence prêmio internacional por clipe de “Funk Rave”

➢ Mensagem subliminar? 'Look' de Anitta em premiação rende especulações

O assessor também destacou que a decisão da saída aconteceu de forma amistosa e que os dois continuam amigos. A artista respondeu o tweet com: "Love u”.

Foi na mesma rede social que Ludmilla acabou indo parar no centro da nova polêmica com Anitta. Na última quarta (13/09), a estrela da turnê "Numanice" curtiu um tweet em que uma internauta chamava a carreira internacional de Anitta de "mito" e classificando seu sucesso como "muito artificial", comentando sua vitória na premiação americana VMA 23.

e tipo tudo mt artificial kkkkkkk ela claramente eh mt conectada la fora e ai todo evento performa uma música q ngm conhece ganha um prêmio de votação popular e se mantém o mito da carreira internacional — lorena (@blowingshittup) September 13, 2023

A curtida foi percebida pelos seguidores, que começaram a cobrar uma posição. Mais tarde, Ludmilla se pronunciou dizendo que está tirando alguns dias de férias em Angra e sugeriu que a curtida pode ter sido feita por alguém de sua equipe com aceso ao perfil na rede social. "Não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né", escreveu.

Gente tô em angra “dias de descanso” se reparar nem postando nada eu to, pq não tô on-line, recebi uma ligação e na mesma hora desfiz a palhaçada mas na hora não foi ninguém né, ok — LUDMILLA (@Ludmilla) September 14, 2023

Até o momento, Anitta ainda não comentou a suposta polêmica.