Evelyn Regly fala sobre sua diástase no abdômen e pós-gravidez

A gestação é um período de mudanças. A transformação física antes, durante e depois do parto no corpo das mulheres é enorme. A empresária e influenciadora digital Evelyn Regly resolveu fazer uma reflexão sobre autoestima pós-gravidez e falou sobre a sua diástase no abdômen.

A mãe do Lucas, de 4 anos, e da Alana de apenas 4 meses, respondeu uma seguidora através das redes sociais que a questionou como ela conseguiu recuperar a autoestima depois da gravidez.

“A diástase está aqui, estou acima do meu peso, a barriga tá aqui. O que posso falar para vocês em relação à autoestima é que é uma fase. A vida é feita de fases e a gente tem que viver os processos. Vou falar para você que eu estou todo dia feliz assim? Não. Na véspera do aniversário do Lucas, eu coloquei umas roupas que não couberam e eu fiquei muito pau da vida, chorei, mas depois passou. Hoje eu tô aqui me achando linda e maravilhosa com essa make que eu fiz. A gente é muito mais que um corpo, tão mais que um padrão de beleza. Quando eu paro e olho para mim, para essa barriguinha aqui, eu falo: barriguinha abençoada que não podia ter bebezinho, depois de três perdas, conseguiu ter dois bebezinhos. Eu sou muito grata a Deus”, disse Evelyn Regly.