Domingo de 'Baile Charme' em shopping de São Gonçalo; saiba mais!

O Partage Shopping São Gonçalo vai promover um evento especial da tradicional dança carioca de charme. O Baile Charme vai acontecer no dia 17 de setembro, às 17h, é gratuito e aberto a todos que desejam aprender um pouco do ritmo do Rio de Janeiro. O evento é uma parceria com a Família Black Star que trará muito estilo e muitas coreografias para o jardim do shopping.

A dança é prática e benéfica para o organismo como um todo. Além de melhorar a postura e a flexibilidade, a dança como atividade recorrente melhora o condicionamento físico ao manter um bom ritmo cardíaco e níveis adequados de pressão arterial.

O Charme surgiu na década de 80, nas periferias do Rio de Janeiro. Conhecido por coreografias em grupos e gestos que trabalham a sensualidade do corpo, a dança é fortemente inspirada nos gêneros musicais R&B e Soul, provenientes dos Estados Unidos.

Para participar do Baile não é necessário realizar inscrição. A Família Black Star trabalha há anos para a difusão da cultura charme. O grupo atua na região de São Gonçalo e Niterói na produção bailes, além de oferecer aulas gratuitas da dança para a população.

Serviço:

Baile Charme Família Black Star

Data: 17/09

Horário: 17h

Local: Jardim

Endereço: Av. Pres. Kennedy, 425 - Centro, São Gonçalo - RJ, 24445-000