Do Caneco 90 ao VMA 2023: Anitta vence prêmio internacional por clipe de “Funk Rave”

Quem te viu, quem te vê! Quem imaginaria, em 2011, que a dona dos hits “Fica Só Olhando” e “Meiga e Abusada”, se tornaria uma estrela do funk e da música pop, reconhecida mundialmente? Para Anitta, isso sempre foi possível, mesmo que fosse um sonho distante.

Há 12 anos, a cantora fazia shows em bailes e boates badaladas de todo o Rio de Janeiro, e dava os primeiros passos para o que se tornaria uma carreira cheia de sucessos. Em um resgate no passado, o OSG encontrou uma publicação no X (antigo Twitter), em que a cantora divulgava um show no famoso ‘Caneco 90’, uma boate em São Gonçalo que marcou gerações, juntou casais e fez muitos gonçalenses felizes.

Hoje canto no Caneco 90 em São Gonçalo e no Rei do Bacalhau em Duque de Caxias — Anitta (@Anitta) February 17, 2011

O Caneco 90 marcou gerações, mas há alguns anos não funciona mais | Foto: Filipe Aguiar

Naquele 17 de fevereiro de 2011, Anitta mal poderia imaginar que em uma década, estaria no palco do prêmio MTV Video Music Awards (VMA), recebendo seu segundo prêmio por “Melhor Clipe de Música Latina”. A premiação aconteceu na noite da última terça-feira (12), no Prudential Center, em Newark, nos Estados Unidos.

Pelo segundo ano seguido, a cantora venceu na categoria “Melhor Clipe de Música Latina”, desta vez, pela música “Funk Rave”. Concorrendo com nomes fortes na indústria musical latina como Shakira, Rosalía e Bad Bunny, esta foi a primeira vez que um funk ganhou uma estatueta no VMA, já que em 2022, Anitta venceu o prêmio pela música “Envolver”, um reggaeton.

Em seu discurso, Anitta utilizou o espaço para agradecer aos fãs, e enaltecer o funk brasileiro, que sempre esteve presente na história e na carreira da cantora. “Uau. Meu Deus, eu não acredito. Brasil, nós estamos aqui de novo, Brasil, nós estamos aqui de novo. Pela segunda vez, nós estamos aqui, muito obrigado a todos os meus fãs, sem vocês, eu não seria nada. Eu devo a vocês tudo o que eu sou, muito obrigado aos meus fãs no Brasil, aos meus fãs no México”, disse a artista, que aproveitou também para agradecer à sua gravadora, Republic Records, à Universal Music, ao irmão, Renan, e claro, no jeito Anitta de ser, a si mesma.

“Obrigada a mim.. eu quero agradecer a mim, porque eu trabalhei muito duro, meu Deus. Mais um funk brasileiro. Nós estamos aqui com mais um funk brasileiro. Eles vão ouvir mais funk brasileiro no mundo agora e esse é só o começo”

Nas redes sociais, os fãs da cantora foram à loucura com a participação memorável da artista em um dos maiores prêmios da música mundial, e amigos de Anitta se manifestaram, felizes com a conquista da brasileira. "Nós temos que começar a dar mais valor às nossas crias brasileiras... Parabéns, Anitta, por levar a nossa música e o nosso país ao topo do mundo", disse Neymar. "Você é a maior, merecedora de tudo", comentou a cantora Mari Fernandez. "Queen. Te amo", reagiu Pocah, amiga próxima de Anitta.

Com uma noite histórica em sua carreira, a cantora também foi a única artista a se apresentar duas vezes no evento, uma sendo solo, e a outra com o grupo de kpop Tomorrow X Together. Na primeira performance, Anitta botou todos que estavam presentes para dançarem ao som das três faixas que compõem seu trabalho mais recente, o bundle “Funk Generation: A Favela Love Story”. Com muita dança e muito funk, a artista foi ovacionada ao fim da apresentação. Já na segunda performance, Anitta apresentou ao lado do boy group de kpop, a música inédita chamada “Back For More”, que ainda não foi lançada oficialmente.

