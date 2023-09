Mensagem subliminar? 'Look' de Anitta em premiação rende especulações

A passagem de Anitta pela premiação americana 'MTV Video Music Awards', mais conhecida como VMA, deu o que falar. Além de ter virado o centro das atenções pela apresentação ao vivo e por ter ganhado um prêmio, na noite da última terça-feira (12), o 'look' da cantora rendeu muitos comentários.

A artista usou três roupas diferentes no evento. A primeira, e a que mais chamou atenção, foi a do tapete vermelho: um vestido preto da última coleção de alta-costura da grife Schiaparelli, com um recorte que lembra uma fechadura. Complementando o visual, ela utilizou uma faixa de cabelo e maxibrincos.

Além da leitura a respeito do decote do vestido, que lembra uma fechadura, internautas também especularam que a escolha do look possa ter a ver com a religiosidade da carioca.

Segundo uma publicação de um usuário do X, a fechadura no centro da roupa representaria um simbolismo da umbanda para abrir caminhos, enquanto seus acessórios representariam Xangô, em amarelo e laranja.

Outra especulação seria que o vestido estaria representando o fato de que Anitta estaria "abrindo portas" para outros artistas brasileiros fora do País.