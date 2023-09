Solteira, atriz diz que João Guilherme é seu crush: "O sonho de toda mulher"

Solteira, a atriz de pegadinhas Nanda Marques diz que gosta de homens divertidos e charmosos. Por isso, quando questionada sobre qual famoso ela ficaria, Nanda responde o ator João Guilherme.



"Ele é o sonho de toda mulher. Aliás quase todas, pois cada pessoa tem seu gosto e tem gente que nem liga para beleza. Não à toa já ficou com várias beldades. Acho o João estiloso, divertido, charmoso, com jeito que sabe tratar bem a namorada ou ficante. Gosto de homens assim. Precisa saber conquistar com respeito e educação", comenta.

A atriz de pegadinhas da RedeTV! diz também que não é muito de ir em baladas. É difícil encontrar alguém assim. Além disso, não gosto de ficar com quem acabei de conhecer. Gosto de conquistar e ser conquistada", finaliza.