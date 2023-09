Andressa Urach alcança marca de R$ 1 milhão em vendas de conteúdo adulto

A modelo e influenciadora Andressa Urach acaba de atingir um marco impressionante em sua carreira. Em apenas 40 dias monetizando com a plataforma Privacy, Urach alcançou a cifra de R$ 1 milhão em vendas de conteúdo adulto, consolidando-se como uma das maiores criadoras de conteúdo da plataforma.

Em uma publicação recente em seu perfil oficial no Instagram, Andressa celebrou o feito com entusiasmo: “A mamãe aqui está milionária! Batemos um milhão [de reais] em vendas na Privacy em 40 dias de plataforma. Deus é maravilhoso!”. A influenciadora também destacou que todo o montante já foi devidamente aplicado em investimentos, com o objetivo de garantir uma aposentadoria tranquila e segura.

Além de seu sucesso estrondoso na Privacy, Andressa Urach tem se destacado em diversas frentes de trabalho. Recentemente, a influenciadora revelou detalhes sobre sua atuação no mercado adulto e compartilhou com seus seguidores seu fetiche particular relacionado à remuneração por encontros íntimos.

A trajetória de Andressa Urach é marcada por reviravoltas e reinvenções. Desde sua participação no reality show "A Fazenda" até sua recente conquista na Privacy, Urach tem demonstrado resiliência e determinação em todas as etapas de sua carreira.

E as novidades não param por aí. Andressa adiantou que está preparando algo grandioso que, segundo ela, "vai parar o Brasil". Os fãs e seguidores estão ansiosos para descobrir o que a influenciadora tem em mente para o seu perfil na plataforma.