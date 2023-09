Musa do Vasco revela que jogador comprou um número da sua rifa para noite inesquecível com ela

Bia Fernandes, Musa do Vasco e finalista do concurso Miss Bumbum 2023, contou que um jogador do time vascaíno comprou um número de sua rifa, que seria um encontro presencial para o ganhador, onde ele teria uma noite incrível e inesquecível com ela.

A musa cruzmaltina anunciou que sua rifa está sendo um sucesso muito grande e vendeu mais de 1 mil números desde o lançamento. Entre os compradores, está um jogador do Vasco, que ela pretende deixar em segredo para não expor o atleta, mas que deixou no ar se deseja conhecer melhor o jogador vascaíno.

"Queria comunicar que já vendi mais de 1 mil números da rifa do encontro a sós comigo. Entre eles tem um jogador do Vasco, no qual sou musa. Já pensou se ele ganhar, vai marcar um golaço comigo com certeza. Quem sabe a gente não se conhece melhor, mesmo sem rifa", afirma.

Ela confirmou que muitos fãs procuraram ela para realizar programa, porém ela confirmou que não presta este tipo de serviço. E que para ver ela mais a vontade somente através do Privacy mesmo.

“Não cobro para encontro pessoal. Estou apenas rifando uma noite comigo. Isso não significa que estou à venda. Se quiser me ver mais a vontade, assine meu Privacy”, disparou.

Para concorrer é preciso comparar um número, que está sendo ofertado por R$ 25,99.