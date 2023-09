Artista gonçalense lança primeira música da carreira

O músico gonçalense Victor Morris anunciou que irá lançar sua primeira música de trabalho nesta sexta-feira (15). Seu primeiro single, chamado 'Follow Her Way '(Siga o caminho dela), será divulgado em todas as plataformas online de áudio.

Victor é nascido e criado em São Gonçalo, onde viveu do seu nascimento até os 19 anos. Atualmente, aos 24 anos, ele mora em Niterói. Músico desde criança, o artista passou a trabalhar profissionalmente na música a partir dos seus 18 anos, realizando shows pela cidade de São Gonçalo, Niterói e Rio de Janeiro, com um repertório voltado para o rock dos anos 60 e 70, com influências de clássicos como Pink Floyd, Led Zeppelin, The Beatles e The Doors.

"Eu sou músico desde criança. Comecei tocando violão, depois comecei a tocar guitarra, e depois eu comecei a cantar. Mas desde sempre eu componho música e sempre tive o grande sonho de lançar as minhas músicas profissionalmente, e felizmente eu posso anunciar que estou lançando as minhas primeiras músicas", compartilhou o artista em seus perfis nas redes sociais.

O cantor compôs seu primeiro single em 2018, no início de sua carreira como músico profissional, e, em sua letra, encontra-se um eu lírico completamente apaixonado por uma mulher idealizada como perfeita em todos os sentidos. O refrão de 'Follow Her Way' lista diversas situações pelas quais o eu lírico encontra-se disposto a passar em nome de seu amor, como ilustra o verso “Rip my heart out” (“arranque meu coração”, em tradução livre).

Apesar de ser um artista solo, Victor Morris conta com uma banda para gravações e shows. Os músicos João Lattanzi (Cabelo) e Pedro Miguel, integrantes da banda Lizium, são baixista e guitarrista do projeto autoral, respectivamente. Na bateria, a gravação do single 'Follow Her Way' foi feita por Gabriel Sequoia, enquanto as performances ao vivo são realizadas pelo baterista João Rollim, também integrante da banda Lizium.

De acordo com Victor, ele tem mais duas músicas já gravadas e pretende lançá-las em meados de novembro. Para acompanhar o trabalho do músico, siga o perfil @iamvictormorris nas redes sociais.