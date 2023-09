Rock in Rio divulga datas para edição de 2024

Com o fim da primeira edição do The Town, em São Paulo, quem é fã de festivais já têm novas datas para marcar na agenda. O Rock in Rio divulgou oficialmente as datas da edição comemorativa de 40 anos do festival, no último domingo (10). O evento acontecerá nos dias 13, 14, 15, 19, 20, 21 e 22 de setembro de 2024, e promete ser histórico.

Desde 1985, o Rock in Rio tem arrastado multidões para a cidade do Rio de Janeiro em nome de shows e atrações musicais nacionais e internacionais. Com mais de 20 edições, em 4 países, em 2024, o festival celebra seus 40 anos de existência, e para deixar o público ansioso pelo que está por vir, uma atração já foi divulgada.

Leia mais:

Expo Valley Maricá terá intensa programação de shows; confira!

São Gonçalo ganha letreiro às margens de rodovia



A cantora Ludmilla estará no Palco Mundo, principal palco do festival, pela primeira vez e é a primeira atração confirmada do Rock in Rio 2024. Em 2022, Ludmilla foi a primeira ‘headliner’ brasileira da história do Palco Sunset e fez um show que marcou a edição, garantindo a ela um espaço garantido no Palco Mundo em 2024.

Ainda não foram divulgadas informações sobre outras atrações ou sobre a venda de ingressos, que deve acontecer no primeiro semestre do próximo ano.