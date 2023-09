Preta Gil recebe alta após 28 dias internada

A cantora Preta Gil compartilhou com seus seguidores na manhã deste domingo (10), o momento mais esperado desde o início de sua internação: sua alta hospitalar. Após ficar internada por 28 dias e passar por duas cirurgias para tratar um câncer no intestino, Preta agora pode dar continuidade ao tratamento em casa.

Em uma publicação no Instagram, a cantora, que tem compartilhado todas as etapas do tratamento desde que descobriu o câncer em janeiro, escreveu na legenda: "A tão sonhada alta chegou, foram 28 dias de internação, dias desafiadores onde tive que lidar com muitas coisas difíceis mas ao mesmo tempo rodeada de competência e amor, muito amor, eu sou toda gratidão, sou grata a oportunidade em me tratar no melhor hospital do Brasil, que sá do mundo, na minha opinião".

Além de expressar sua felicidade em poder ir para casa, Preta também aproveitou para expressar sua fé e agradecer aos amigos e familiares que estiveram ao seu lado durante este período. “Antes de tudo tenho que agradecer a Deus e meus Orixás por tudo, mas especialmente por terem colocado dois anjos para cuidar de mim".

"Malu Barbosa, não tenho palavras para te agradecer, todo cuidado e amor. Soraya Rocha, minha filhota, te amo, agradeço. A Julia Sampaio que dormiu aqui comigo. Meus amores Francisco Gil e Maria Gil que também dormiram comigo. A minha Mamis Flora Gil e meu Pai Gilberto Gil que tomaram conta de tudo. Meu sócio e empresário e irmão Marcello Azevedo por cuidar de tudo da minha vida e me dar paz para que eu me cuidar", disse a cantora, em agradecimento.

Além de amigos e familiares, Preta Gil ainda agradeceu à equipe médica do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, que realizou todos os cuidados médicos para que a cantora tivesse uma boa recuperação durante esses 28 dias. "Sou grata ao doutor Roberto Kalil e à doutora Roberta Saretta por terem montado a melhor equipe médica do mundo. Meu cirurgião Frederico Teixeira Jr. e toda sua equipe. Minha oncologista doutora Fernanda Capareli e tantos outros médicos amados que me cuidaram e salvaram minha vida. Obrigada a todos os enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, copeiras, auxiliar de limpeza, concierges, nutricionistas que me ajudaram a me reabilitar com tanto carinho".

Por fim, Preta finalizou a publicação dizendo que em breve fará uma nova cirurgia, para assim, poder retomar sua vida completamente curada. "Estou ainda muito emocionada, e talvez não consiga me expressar plenamente, o que importa é que venci mais essa batalha, vou me fortalecer para próxima cirurgia e em breve poderei retomar minha vida!!! OBRIGADA A TODAS AS MENSAGENS, FLORES, VISITAS, eu amo vocês!!!!".

Preta Gil se recupera de uma cirurgia para retirada de tumor no intestino, uma histerectomia total abdominal, feita no dia 16 de agosto.