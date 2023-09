“Cruéis, frios, maquiavélicos e sujos”: Preta Gil desabafa sobre traição

A cantora Preta Gil publicou em seu Instagram, na manhã desta segunda-feira (4), uma sequência de stories desabafando sobre o que vem sentindo desde que descobriu que seu ex-marido, Rodrigo Godoy, havia a traído com sua antiga stylist. Preta está internada no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, e se recupera de uma cirurgia para retirada de tumor no intestino, feita no dia 16 de agosto.

Em uma das publicações, a cantora escreveu: "Essa noite tive insônia e não dormi, passei a noite me remoendo de dor no peito, pensando em como meu ex-marido e sua amante foram cruéis, frios, maquiavélicos e tão sujos comigo. Não consigo aceitar, como eu fui casada 9 anos e meio com um homem desses?", desabafou Preta, que continuou: "Meu Deus, me ajuda a tirar esse sentimento de mim. Eu faço de tudo, juro que eu tento, tento, mas dói, dói, dói, dói! Sim, eu não superei tanta baixaria, me explica como superar tão rápido algo tão cruel? Um dia estarei preparada para dividir com vocês toda sujeira".

Em outra postagem, a artista questionou o motivo pelo qual seu ex não lhe contou a verdade, e revelou se perguntar se estava cega por não ter percebido a traição que acontecia dentro de sua casa. “Eu amei tanto esse homem, eu me pergunto se estava cega, meus amigos me dizem que não, que era de verdade e eu sei que era, por isso dói tanto, tanto. não foi uma traição simplesmente. Se apaixonar por outra pessoa acontece, conta separa e vá viver sua paixão. Por que não fizeram isso? Não foi só traição, foi uma armação sórdida, um plano real de enganação para viver uma vida dupla, sem medo, com total certeza que nada aconteceria, me usando, me enganando, dói demais, dói muito."

Por fim, a cantora afirmou que não pretende mais ficar em silêncio sobre o assunto, e que não quer mais ter que passar pela superação sozinha. "Não, eu não quero mais me calar, superar sozinha, vou falar, sim, vou pôr para fora, sim, tá doendo muito, muito mesmo", declarou Preta Gil.

A cantora, que com a cirurgia está “livre de células cancerígenas”, segue em tratamento para alcançar a cura do câncer no intestino que descobriu em janeiro.