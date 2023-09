Faustão recebe alta após transplante do coração

O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein, na capital paulista, neste domingo, 10. Faustão, como é conhecido, foi submetido a um transplante de coração no último dia 27 de agosto.

Segundo boletim médico, o paciente seguirá sob as orientações médicas e nutricionais necessárias em casa para a reabilitação após o transplante cardíaco, de acordo com a rede particular.

A cirurgia de Faustão foi considerada de sucesso. O apresentador não apresentou sinais de rejeição do novo coração e tinha sido transferido da unidade de tratamento semi-intensiva para o quarto na sexta-feira passada, 8.