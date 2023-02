BBB 23: Caso de intolerância religiosa faz Tadeu Schmidt mandar recado ao vivo para brothers

Na tarde dessa segunda-feira (20), um episódio envolvendo os participantes Cristian Vanelli, Key Alves e Gustavo Cowboy repercutiu bastante nas redes sociais, pois os três proferiram algumas falas preconceituosas sobre a religião de Fred Nicácio, também participante do reality.

A edição do programa mostrou que Cristian havia mentido ao dizer que Nicácio estava fazendo suas "coisas" de religião, parado de forma suspeita diante da cama do casal 'Guskey', sugerindo que ele estivesse fazendo alguma prática maldosa ou desejando algum tipo de mal à eles.

Mas foi exposto o que realmente aconteceu, Fred tinha voltado do Raio X, onde foi pedir um analgésico, e parou por alguns segundos devido à escuridão do quarto, sem conseguir ver o ambiente, até chegar à sua cama.

Tadeu Schmidt resolveu intervir mais uma vez no BBB 23 e para introduzir o assunto entre os confinados, abordou seu oposto à intolerância: a diversidade religiosa.

"A fé tem tudo a ver com carnaval e tem muito a ver com muitos de vocês", disse o apresentador. "Sapato tem uma tatuagem enorme escrito Jesus. A gente vê o Fred Nicácio com sua guia, rezando sempre. Gustavo rezando de joelhos, todas as noites".

Tadeu então pediu que Nicácio falasse sobre sua religião e o brother comentou: "Eu frequento o Ifá, que é o culto tradicional Iorubá, que é um culto nigeriano. É um culto que traz a natureza como sua principal divindade. Oxum as águas doces, Iemanjá os mares, Oxalá o sol. Então a cada contato que tenho com a natureza tenho a chance de cultuá-la e gozar dessa benção, que é poder vê-la. A maior manifestação da vida é a própria natureza", declarou o médico.

"Vocês já repararam na diversidade da casa?", continuou o apresentador. "Cada um com sua crença, e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos respeitos, todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no 'BBB'".

Intolerância religiosa acende alerta

A aplicação do Ensino Religioso nas escolas brasileiras ganha destaque com o livro do Doutor em Educação, o especialista Lucelmo Lacerda de Brito, que analisa modelos de implementação da única disciplina determinada na Constituição Federal e que se tornou elemento central de disputas políticas.

O livro 'Ensino Religioso na Era da Laicidade? Modelos em Ação no Brasil', apresenta uma análise aprofundada sobre como crianças e jovens brasileiros acessam os conhecimentos sobre religião nas escolas, conforme as diferentes vertentes aplicadas. É um estudo relevante para o atual momento do país, que encontra-se mergulhado em embates políticos e sociais que, em grande parte, estão enraizados em divergências religiosas.

Que modelo as escolas brasileiras adotam na implementação do Ensino Religioso? Qual o perfil dos profissionais que lecionam a matéria? Os conteúdos transmitidos nas aulas servem para esclarecer ou doutrinar os alunos? Estas são algumas das perguntas respondidas pelo Doutor em Educação Lucelmo Lacerda de Brito no livro publicado pela editora Appris.

Na obra, o especialista analisa a maneira como a única disciplina constitucionalmente obrigatória no currículo escolar é regulamentada e implementada em diferentes regiões do país. Para isso, adota como referência os estados do Rio de Janeiro e de Santa Catarina, que possuem diferentes abordagens do assunto e representam os padrões mais comuns em todo território nacional. Ele questiona ainda a pertinência da transmissão dos conhecimentos sobre religião em sala de aula, tendo a laicidade do Estado como base para reflexão.

