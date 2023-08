Dia do Bacon: conheça a história e comemore com 'chuva de bacon' em SG

Bacon é vida! Aposto que você já ouviu essa frase muitas vezes por aí, não é mesmo? Há quem diga que é a maravilha da gastronomia, ou que é o ingrediente mais versátil da história, e outros só resumem dizendo que é vida mesmo. Verdade ou exagero, o bacon é tão amado que ganhou um dia só para ele. Dia 31 de agosto é comemorado o dia do bacon. E, por isso, nesta quinta-feira, um item com sabor tão peculiar (e tão amado!) ganhou ainda mais destaque e poderá mostrar todo seu sabor e versatilidade, pelo menos em uma pizzaria gonçalense.

Para provar que bacon combina com tudo, tudo mesmo, a Mil Pizzas Praiana dará bacon extra na compra de qualquer pizza, de qualquer sabor e de qualquer tamanho. Bom, né? Mas, e que tal aproveitar essa oportunidade para sair da ‘caixinha’ e ousar, misturando a iguaria com diferentes sabores?



Bacon com ovos, bacon com presunto, bacon com queijo, bacon com frango, bacon com bacon… sabores conhecidos, tradicionais e até comuns. Mas você sabia que o defumado do bacon combina com o açúcar das frutas? Sério, prove bacon com abacaxi. Outro sabor que você deve conhecer é bacon com camarão. O famoso 'Surf and Turf'. Combinação de mar e terra. Leveza do fruto do mar com a intensidade da carne, e da gordura, do bacon.

Na Mil Pizzas Praiana você encontra esse sabor prontinho no cardápio. Sem erro, é só você pedir a pizza com nome da casa que receberá uma pizza de bacon, com camarão e abacaxi. Assados à perfeição, a fruta carameliza e solta o açúcar natural. O camarão em tamanho médio é macio e sai do forno no ponto perfeito. O bacon mantém a gordura natural, a suculência e a intensidade, uma combinação perfeita. Só que nesta quinta-feira você pode acrescentar mais bacon e o que já é bom pode ficar ainda melhor. Para quem tem vontade de experimentar novos sabores, é uma ótima dica.

Outra mistura sem erro é acrescentar bacon com proteínas mais suaves. Frango e ovo são os queridinhos para tal feito. Se você é do time que não gosta de arriscar, garanta sua pizza com sabores mais suaves e peça sua chuva de bacon. É só uma camada de sabor extra ao que você já sabe que ama.

Bacon na sobremesa?

Se você é do time que topa provar, a dica é conhecer o poder do bacon nas sobremesas. Sim, ele combina com doces também. Com chocolate é um espetáculo à parte e vale, sem dúvida, que você conheça essa explosão de sabor. Mais uma chance para você aproveitar a “chuva de bacon” oferecida pela Mil Pizzas Praiana.

Há quem diga que o bacon foi criado na China, outros dizem que foi criado na Alemanha. Enquanto sua origem não é muito definida, a paixão pelos pedacinhos crocantes da carne de porco é espalhada pelo mundo. O motivo para o sucesso são as perfeitas e naturais camadas de carne e gordura extraídos da barriga do porco. Curado e, quase sempre defumado, o bacon é curado com sal, o que permite o processo de desidratação, diferente da panceta, que é curada com especiarias. A cura do bacon pode durar semanas e somente depois disso que a carne passa pelo processo de defumação, quente ou fria. Tudo unido à reação de Maillard, que garante o sabor, o aroma e a colocação específica da carne.

Essa reação foi descoberta pelo químico francês Louis-Camille Maillard no século 20. Um processo natural da carne que garante o sabor tostadinho, a cor e a selagem. Isso acontece pelos aminoácidos, carboidratos e temperatura de mais de 120º C. O químico descobriu que nessas condições acontecia uma mudança nas cadeias de moléculas e elas liberam um monte de sabores e os aromas, que mudam conforme o tempo de fogo. E é aí que barriga de porco vira o bacon amado, querido e desejado por quase todos. E se você é um dos amantes dessa iguaria, hoje é dia de comemorar e garantir a "chuva de bacon" na sua pizza, ou no prato que desejar. O que não vale (se você gostar, é claro!) é não comer bacon nesta quinta-feira!