Mãe de um dos filhos de Ronaldo, Michele Umezu decidiu entrar no OnlyFans

Michele Umezu, de 41 anos, que é mãe de Alexander, de 17, um dos filhos de Ronaldo Nazário, de 46, conta que decidiu entrar para o OnlyFans porque recebia muitas pessoas pedindo para comprar suas fotos inclusive mulheres.

Ela conta que um seguidor chegou a oferecer 20 mil por imagens suas sem roupa treinando.

"Recebia muitas propostas. Muita gente me pedindo fotos. Nunca vendi. Inclusive alguns famosos pedindo nudes. Também não planejo vender packs ou fazer chamadas de vídeo no OnlyFans. Será apenas o que eu postar, fotos sensuais, artístico, não vou postar pornografia", adianta ela, que diz que não foi o dinheiro que a motivou.

Leia mais:

➣ Nego Damoé: cantor de samba mantém viva tradição familiar

➣ Alexandre Pires leva o seu “Baile do Nego Véio 2” para São Gonçalo !

"Sou bem-sucedida. Tenho meus negócios, na área da moda, estética, cursos, e faço consultoria. Vou começar meu podCast e Palestras de auto estima especialmente para mulheres. E como atleta eu tenho meus patrocinadores", disse.

A atleta então fala sobre o seu maior intuito com a plataforma.



"Foi a possibilidade de elevar a autoestima feminina. É possível, aos 41 anos, se superar, ser profissional, sensual, mãe e atleta dona de si. Qualquer mulher pode fazer fotos sensuais e entrar na plataforma. Tem todos os tipos de conteúdo e todos os tipos de corpos. Não é como as revistas de antigamente que tinham um padrão estabelecido", acredita.

Atleta tem 41 anos | Foto: Divulgação

Michele diz que a conta será aberta em breve. "Estou preparando o material. Quem entrar vai se surpreender. Tem muita gente me julgando sem eu começar, acho incrível como isso incomoda tanta gente", apontou.

Além do OnlyFans, Umezu se prepara para competir no Master Brasil Muscle Contest, em novembro, em Campinas, hoje com 22 troféus em 7 campeonatos. O intuito da fisiculturista é conseguir o Pro Card, com o melhor coach do mundo Ricardo Pannain objetivo chegar no Olympia Masters