Alexandre Pires leva o seu “Baile do Nego Véio 2” para São Gonçalo !

Alexandre Pires vai agitar o Clube Mauá, em São Gonçalo, com o seu projeto “Baile do Nego Véio 2”, em mais de três horas de show, a partir das 22hs do próximo dia 2 (sábado).

Cenografia impecável, um show de luzes único e efeitos especiais que trazem emoção do começo ao fim. São com esses diferenciais que a segunda edição do projeto “O Baile do Nêgo Véio 2” promete agitar São Gonçalo.

A turnê, que traz o cantor e compositor Alexandre Pires em uma atuação surpreendente no palco, promete conquistar ainda mais o carinho do público. Mais uma vez, a aposta do artista foi em diversos gêneros musicais que marcaram época, como por exemplo, o axé music, o sertanejo, o forró, além, é claro, do melhor do pagode, com hits de quando o cantor era vocalista do grupo Só Pra Contrariar e emplacou os sucessos "Mineirinho", "Depois Do Prazer" e "Essa Tal Liberdade".

Alexandre Pires, que também assina a direção artística do espetáculo, apresenta um repertório com mais de 40 hits que mexem com a memória afetiva do público. Algumas canções, escolhidas a dedo pelo cantor, relembram diversas épocas do mercado fonográfico dos anos 90. Para abrir o baile, foram selecionadas várias músicas como “Tá Afim De Sambar” do grupo Os Morenos e “Mal Acostumado” de Araketu.



Alexandre Pires, que também assina a direção artística do espetáculo, apresenta um repertório com mais de 40 hits | Foto: Divulgação

Para agitar os espectadores com o melhor do axé, verdadeiros hinos que já estão na boca do povo deixam o clima ainda mais contagiante, entre eles: “Beleza Rara” e “Me Abraça”, ambas da Banda Eva e “Carrinho de Mão” do grupo Terra Samba.

“Nem Dormindo Consigo Te Esquecer”, “Estrela Perdida”, “Coração Está Em Pedaços”, “Temporal De Amor”, “Fricote” e “Brincar De Ser Feliz”, são alguns dos sucessos do sertanejo interpretados por Alexandre Pires durante o show.

Já no forró, “Rindo À Toa” e “Xote Dos Milagres” do Falamansa fazem um convite especial para todos dançarem no embalo do baião, arrasta-pé e do xaxado. Mas o espetáculo só se torna completo quando o melhor do pagode entra em cena e traz músicas como “Deixa A Vida Me Levar” que ficou conhecida na voz de Zeca Pagodinho, “Samba de Arerê” do grupo Revelação e a inesquecível “A Barata” do Só Pra Contrariar. Levando para todo o Brasil um show musical de primeira qualidade, “O Baile Do Nêgo Véio 2” é uma imersão em bons tempos que certamente estão gravados na memória e na história das pessoas, e também um convite para que as novas gerações se divirtam com canções que sempre estarão presente no coração de todos.

Para tirar suas dúvidas e obter mais informações sobre o “Baile do Nego Véio 2” é só acessar www.uhuu.com .