Nego Damoé é o convidado da 'Entrevista Mania' desta terça-feira

Nego Damoé acumula mais de 3.5 milhões de visualizações no YouTube - Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Nego Damoé é o convidado da 'Entrevista Mania', da Rádio Mania, desta terça-feira (29). A conversa tem como foco o lançamento do projeto 'Fogo no Parquinho', gravado em dezembro do ano passado e que será lançado na próxima sexta-feira (1º).

O 'Fogo no Parquinho' é uma roda de samba comandada por Nego. Além de dar nome ao projeto, o título também faz alusão a uma música do artista, que já esteve presente nos estúdios da Mania, onde participou de uma roda de samba cantando músicas autorais e de outros grandes artistas.

Em seu perfil do Instagram, Nego Damoé acumula mais de 100 mil seguidores, e, no seu canal do YouTube, mais de 3.5 milhões de visualizações e mais de 20 mil inscritos.