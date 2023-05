Integrantes do 'Encontro das Pagodeiras' falam de orgulho de fazer samba com jeito feminino

Por muito tempo, raras eram as vezes em que o nome de uma cantora aparecia nas listas de artistas de pagode mais escutadas no país. Apesar de bastante popular entre ouvintes do público feminino, o gênero musical sempre foi marcado por uma certa predominância masculina e poucas foram as artistas que conseguiram derrubar as barreiras do mercado para atrair o reconhecimento e o sucesso que os homens têm no meio.

Aos poucos, porém, esse contexto foi mudando, através da força de algumas pioneiras do gênero. Se depender das meninas do Encontro das Pagodeiras, o cenário vai continuar mudando, como contaram em uma entrevista concedida a OSG nesta segunda-feira (22/05), logo após participarem do programa Entrevista Mania, da Rádio Mania.

As talentosas Juliana Diniz, Gabby Moura, Aline Costa, Thaís Macedo, Deborah Vasconcelos, Beta, Andressa Hayalla, Fernanda Vasconcelos e Renata Santiago são quem encabeçam esse movimento que começou informalmente, como uma 'resenha' de amigas artistas e, de repente, se transformou em sucesso na internet e em fonte de inspiração para outras musicistas do estilo.



"Nosso intuito maior é realmente incentivar, fazer com que mulheres enxerguem seu potencial e lançar, através de nós, muitas sucessoras dentro do samba, do pagode", explica Andressa Hayalla, uma das integrante do projeto. A ideia, elas relembram, surgiu quando Juliana Diniz reuniu as amigas em um show da Thaís Macedo. Aproveitando que todas estavam no Rio, o grupo se juntou, na semana do evento, para um encontro de amigas na varanda da Thaís.

Coletivo conversou com OSG nesta segunda-feira (22/05) | Foto: Layla Mussi

Foi lá que gravaram o primeiro vídeo cantando juntas - registro esse que elas compartilharam nas redes sociais ainda sem pretensão de iniciar um movimento. O trechinho do encontro, no entanto, viralizou na Internet e ultrapassou, de cara, um milhão de visualizações. O sucesso foi 'chamando' outros encontros, que renderam mais vídeos, mais visualizações e ajudaram a consolidar a iniciativa.

Agora, o grupo planeja organizar projetos ainda maiores em breve. Um dos sonhos delas é, um dia, conseguir reunir pagodeiras de todos os cantos do país em um só evento para celebrar o potencial do talento e da energia feminina no pagode. Elas já carregam um tanto dessa energia nas suas apresentações, que, compartilham, compondo a soma das forças de todas elas.

"A gente tem algumas com mais experiência, como a Gabby Moura, nossa pioneira, que, além disso tudo, já fazia esse movimento de chamar as meninas para tocar no pagode dela antes. E também tem as outras meninas que estão começando a carreira agora, mas com muita potência, muita qualidade, como a Renatinha Santiago, nossa caçula que dá um show no palco. A gente consegue juntar essas duas qualidades e conseguimos uma aprender com a outra", define Juliana, neta do lendário sambista Monarco da Portela.

Falando, inclusive, em autores de outras gerações, o grupo também não nega que muito do seu trabalho carrega o peso de 'calçar as sandálias' de outros nomes célebres que foram precursoras no estilo. "A gente não pode deixar de ressaltar que temos uma missão muito grande: continuar tudo aquilo que nossas baluartes começaram, como a Jovelina, a Beth Carvalho, a Leci Brandão. Nós não podemos deixar esse legado acabar. Se está difícil para a gente, imagine como foi para elas lá atrás no começo", afirma Gabby.

""A gente não pode deixar de ressaltar que temos uma missão muito grande: continuar tudo aquilo que nossas baluartes começaram", reforça Gabby Moura | Foto: Layla Mussi

À sua maneira, elas próprias já tem deixado uma marca na história que, conforme acredita Débora Vasconcelos, será vista com ainda mais clareza no futuro: "Depois delas e depois de um longo hiato, sermos essas pessoas que vão dar continuidade é de uma grande responsabilidade e nos honra muito também. A gente sabe que vai chegar lá na frente, vai olhar para trás e pensar: ‘caraca, olha o que a gente conseguiu movimentar, o quanto a gente contribui para outras pessoas’".

Mesmo hoje, porém, elas já tem um gostinho disso a cada feedback que recebem pessoalmente ou através das redes. Desde que começaram a publicar os vídeos, elas contam que se multiplicaram as respostas de outras artistas que, inspiradas por elas, hoje tocam juntas, com o orgulho de fazer pagode de um jeito feminino. "O desejo de todo artista é impactar, fazer algo que entre realmente para a história. E entrar para a história nem sempre significa mudar a humanidade. Mudar a história da vida de uma pessoa já é o cumprimento do seu propósito", conclui Andressa.