Ex-affair italiano de Anitta vem ao Brasil após polêmica

O ator italiano Simone Susinna desembarca no Brasil em meio a uma grande polêmica envolvendo o seu nome e o da cantora Anitta. Isso porque o galã está sendo acusado de ter se aproveitado da fama da carioca para tentar promover sua carreira no Brasil.

Na chegada do italiano no País, na manhã segunda-feira (28), os jornalistas presentes não pouparam o astro e fizeram questionamentos a cerca do envolvimento dele com a Poderosa. Ao perguntarem sobre o boato dele ter usado a cantora para ficar famoso, o ator fica desconfortável e diz que não quer mais conversar com os profissionais.

Leia também:

➣ Ex-bbb é acusada de ameaça e terá que comparecer a audiência em São Pedro da Aldeia

➣ Fim do casal? Rumores apontam para suposta traição de MC Cabelinho

Os rumores sobre o possível interesse de Simone ganharam força quando o colunista Pablo Oliveira divulgou um print em que mostrava uma suposta conversa entre o diretor de marketing do ator e um produtor brasileiro.

Na troca de mensagens, o profissional da equipe do italiano manda o link do perfil no Instagram de Bruna Marquezine e diz que esse seria "o alvo". A outra pessoa responde então que seria impossível, pois ela namora um cantor e é fechada. O funcionário de Susinna envia então emojis com cara de choro.

Após a exposição do print e a reação dos internautas sobre a conversa, Anitta teria reagido negativamente, arquivando todas as fotos com o ator e o deixando de seguir no Instagram. Ele retribuiu o unfollow.