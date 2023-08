Xamã fará par romântico com Sophie Charlotte em 'Renascer'

Gravações do remake devem começar em outubro - Foto: Reprodução/TV Globo

Gravações do remake devem começar em outubro - Foto: Reprodução/TV Globo

O cantor Xamã fará par romântico com a atriz Sophie Charlotte no remake da novela 'Renascer', da TV Globo. Para o personagem, o rapper precisará emagrecer a pedido da direção da novela, segundo os jornalistas Anna Luiza Santiago e Gabriel Menezes, do 'O Globo'.

Xamã está escalado para o papel de Damião, estrelado por Jackson Antunes, na trama original, de 1993. O personagem é contratado para matar José Inocêncio, que será vivido por Marcos Palmeira, mas acaba se tornando um de seus mais fiéis empregados.

Em certo momento da nova novela das nove, Damião se envolverá com a oportunista Eliana, que será interpretada por Sophie Charlotte e foi vivida por Patrícia Pillar na primeira versão.

Esse não será o primeiro trabalho de Xamã como ator. Ele fez sua estreia atuando na segunda temporada de 'Justiça', além de uma participação como ele mesmo em 'Travessia'.