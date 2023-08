Perlla reaparece nas redes com marido após ele deixar a prisão

Cantora publicou registro ao lado do marido - Foto: Reprodução/Instagram

A cantora Perlla reapareceu publicamente ao lado do marido, pela primeira vez, após ele passar 10 meses preso acusado de operar instituição financeira sem autorização. O investidor Patrick Abrahão deixou o Complexo de Gericinó, na Zona Oeste do Rio, no último dia 10, depois que sua prisão foi revogada pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3).

Além da acusação de manter uma instituição financeira sem autorização legal, Patrick é suspeito de gestão fraudulenta de instituição financeira, crime ambiental, lavagem de dinheiro e pertencimento a organização criminosa.

"Te amo muito, minha vida, tenho orgulho de ser sua esposa e estamos juntos até Jesus voltar. Você inspira. Parabéns por ser esse homem incrível", comentou a artista em um vídeo publicado pelo marido em uma rede social.

O casal está junto desde 2021 e se casou em junho de 2002, no Rio. No vídeo em que Patrick se pronunciou, na noite desta quarta-feira (23), ele agradeceu o apoio da mulher durante todo o tempo em que esteve preso.

"Precisei esperar dez meses para explicar isso tudo. Sofri muito lá dentro. Peguei 30 dias de isolamento... tenho muita confiança que vou ser absolvido, até porque não vejo nenhum tipo de erro e maldade. [...] Perlla sempre esteve comigo. As pessoas falavam: 'o casamento de vocês é marketing'. Acredito que, se fosse, ela não teria me apoiado nesse momento", disse Patrick em seu pronunciamento.