Autora de Itaboraí lança novo livro na Bienal do Rio

Emilly Amite lança "Águas Turvas, Vento Negro" na Bienal do Livro - Foto: Divulgação/Bienal do Livro

A autora itaboraiense Emilly Amite, de 32 anos, lançará seu mais novo livro "Águas Turvas, Vento Negro" no primeiro dia da Bienal do Livro, realizada neste ano no Riocentro, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio, de 1º a 10 de setembro.

O livro "Águas Turvas, Vento Negro" faz parte do universo "Doze Mundos" conta a história de Abbys, uma bibliotecária e tradutora plus size, que ao perder seu emprego na biblioteca do palácio vai parar no reino inimigo, no lado oposto de uma guerra que dura décadas. A publicação será lançada pela Editora Sinna, no dia 1º de setembro, no pavilhão laranja C-13, às 17h15.

A escritora Emilly Amite nasceu em Itaboraí em julho de 1991. Iniciou no mundo da leitura aos sete anos, através de quadrinhos da Turma da Mônica. Um dia, quando não havia quadrinhos para ler em sua casa, sua mãe, Simone dos Santos, a incentivou a ler um livro sem “figuras”. Ao perguntar a sua mãe como iria saber o que estava acontecendo no livro, ouviu uma frase que abriria as portas para o mundo dos livros: “É só você criar a imagem na sua cabeça”.

Aluna de escola pública, Emilly iniciou seus estudos na Escola Municipalizada Outeiro das Pedras, no bairro de Bela Vista. Suas primeiras escritas foram ensinadas pela professora da antiga alfabetização, e hoje 1º ano do ensino fundamental, Rosana Oliveira, uma de suas principais incentivadoras, juntamente com sua mãe.



Emilly começou a escrever aos 14 anos e, depois de muita reescrita, lançou seu primeiro livro, na plataforma online Wattpad, em 2014. Atualmente, ela já possui 17 livros publicados.