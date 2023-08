Jojo Todynho presenteia namorado com carro de mais de R$ 200 mil

Jojo Todynho revelou, através das redes sociais nesta quarta-feira (23), que presenteou o namorado, Renato Santiago, com um carro 0km avaliado em mais de R$ 240 mil. O casal assumiu o relacionamento em maio deste ano.



Horas antes de contar aos seus seguidores do "mimo" dado ao amado, a concessionária responsável pela venda do veículo compartilhou imagens da artista na loja. De acordo com o vendedor, Jojo teria comprado o carro do modelo Honda Civic prata com dinheiro em espécie.

"Gostou, meu amor, do seu presente? Presente pro meu preto. Ele merece. Esse homem me atura há 10 anos, mais oito meses de relacionamento. Oito meses oficializados. Muito feliz, vivendo cada vez mais", disse Jojo nos stories do seu perfil no Instagram.