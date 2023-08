"Minha grande inspiração é a Gracyanne", diz Jojo Todynho

A musa de “ Que tiro foi esse?”, Jojo Todynho, vem se mostrando encantada com a evolução de sua recuperação após cirurgia bariátrica realizada no começo de agosto. Através de seu Instagram, Jojo disse que já perdeu 10 kg e exibiu a novas curvas.

A cantora explicou que acredita que não sejam necessárias cirurgias reparadoras, já que não vê sobra de pele e está tudo ‘durinho’ e no lugar.

“Não vou precisar fazer (cirurgia) reparadora nenhuma. Com a academia perco tudo isso. Não falei que eu ia trincar esse abdome? Olha as minhas cicatrizes todas fechadinhas. Estou durinha, bebê. Não preciso fazer nada. Agora é só trocar o meu silicone (nas mamas). Pretendo botar 580 ml ou 650 ml. O médico vai decidir. Hoje tenho um litro e cinquenta”.

Jojo mostra a evolução | Foto: Reprodução/ Internet

Antes mesmo da cirurgia, a cantora já havia mudado seu estilo de vida, com prática de atividade física e alimentação saudável.

"Estou aqui para falar de saúde, de busca para uma vida melhor. Minha grande inspiração é a Gracyanne, converso muito com ela, depois que comecei a malhar com a Carol [Vaz, personal trainer], ela falou: 'vou lá fazer um treino com você, isso aí, estou gostando, não para não", contou Jojo.

Gracyanne é referência fitness | Foto: Reprodução/ Internet

A funkeira mostrou uma bolsinha que ganhou da musa fitness para levar sua sopa.

“Estou doida para voltar para a academia. Vou comprar uma balancinha para pesar as minhas comidas, montar as minhas marmitinhas… Agora vou andar no pique Gracyanne (Barbosa). Só com a minha bolsinha pro lado. Café da manhã e tudo pronto”, destacou a artista.