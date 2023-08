Tweets antigos de atriz de 'Vai na Fé' criticando famosos vem à tona

A atriz Clara Moneke, que ganhou popularidade após brilhar como 'Kate' na novela global das sete 'Vai na Fé', se viu em meio a uma grande polêmica nos últimos dias. Isso porque publicações antigas em que ela critica diversos famosos e colegas da TV Globo em seu perfil no antigo Twitter, agora X, vieram à tona.

Nas postagens, a atriz faz comentários ácidos, xinga personalidades da mídia e opina sobre situações do cotidiano. Alguns dos "alvos" de Clara foram a cantora Anitta, a apresentadora e ex-BBB Rafa Kalimann, o cantor e ex-BBB Rodolffo Matthaus e o apresentador Tiago Leifert.

"Anitta oh racistinha desgraçada", publicou a atriz em junho de 2020; "Tiago leifert otario", disse Clara em dezembro de 2021. “Vem ser racista aqui fora rodolffo”, comentou a atriz enquanto o sertanejo era participante do BBB 21.

A atriz global também não poupou o ex-presidente do Brasil e a ex-BB Rafa Kalimann: “Bolsonaro é o real anticristo veio pra matar e destruir”, comentou ela em um tweet; "Mona em meio ao inferno a rafa cabeção fazendo publi pra rappi é de cair a p**** do c* da bunda", publicou.

Apesar dos fãs das pessoas citadas por Clara não terem gostado das falas da artista, diversos internautas fizeram piadas e apoiaram a atriz: "Antes eu era 100% fã agora sou 200%", comentou um usuário do X.