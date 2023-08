Sensitiva, Cléo Loyola diz que Andressa Urach ficará grávida do próprio filho

Andressa Urach, de 35 anos, ao lado do filho Arthur, de 18 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Andressa Urach, de 35 anos, ao lado do filho Arthur, de 18 - Foto: Reprodução/Redes Sociais

A ex-mulher de Luciano Camargo publicou, em seu canal do YouTube, uma previsão sobre uma gravidez envolvendo mãe e filho. Isso porque a sensitiva criadora de conteúdo disse que a ex-Fazenda Andressa Urach, de 35 anos, ficaria grávida do próprio filho, Arthur Urach, de 18.

Cleo Loyola, que já foi casada com Luciano da dupla com Zezé Di Camargo, afirmou que teria visto o filho se apaixonando pela mãe, os dois tendo uma relação e depois a suposta gravidez. A youtuber confirmou, inclusive, que teria "provas" disso.

"Me pediram aí para fazer uma tirada de cartas, eu fiz, deu aí a roda da fortuna, ela ganhando muito dinheiro. Mas, realmente o filho se apaixonando pela mãe, por ver ela naquela nudez né? Ali, os dois realmente tendo um caso e Andressa Urach ficando grávida do seu filho Arthur”, disse Cleo, com o auxílio das suas cartas de tarô.

Após ter conhecimento sobre a "previsão", o filho de Andressa resolveu se posicionar em uma rede social sobre a fala da vidente.

"Para que processar gente? Deixa ela morder a própria língua, daqui a pouco vocês vão ver. Mulher chata, meu Deus”, afirmou.