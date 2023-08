Mara Maravilha debocha de performance de Xuxa, Angélica e Eliana no ‘Criança Esperança’

A performance de Xuxa, Angélica e Eliana no show beneficente “Criança Esperança 2023”, transmitido na Rede Globo na última segunda-feira (7), emocionou milhares de brasileiros que cresceram acompanhando as apresentadoras. Entretanto, uma pessoa não gostou muito do reencontro: a também apresentadora, Mara Maravilha. A cantora e ex-fazendeira compartilhou em seu Instagram uma publicação ironizando o encontro, disse que sua ausência foi muito mais comentada do que a apresentação do trio de loiras.

Não é de hoje que Mara Maravilha tem questões com o trio, que na época em que Mara atingiu o seu ápice na televisão brasileira, também fazia muito sucesso com programas para o mesmo público-alvo: as crianças. Apesar da rivalidade criada pelo público entre as loiras, Xuxa, Angélica e Eliana, são muito amigas, o que pareceu incomodar Maravilha, que não foi convidada para participar do evento.

Leia mais:

Aqui tem história: Estação Ferroviária Leopoldina, dos trilhos às ruínas

'Machu Picchu de Niterói': onde a história se une ao lazer

Na legenda de um vídeo publicado em seu Instagram, Mara Maravilha escreveu: "Rindo à toa e ainda me perguntam porque minha ausência é tão lembrada? Respostas não faltam (risos). Tudo coopera para o bem daqueles que estão de boa!". Nas imagens, a artista, que agora é apresentadora de um podcast chamado “Podmara”, aparece posando sorridente.

A publicação foi interpretada pelos internautas como uma alfinetada para o reencontro do trio, e causou polêmica entre os fãs. Nos comentários, muitos seguidores reprovaram a atitude de Mara, alegando que a morena estaria com “dor de cotovelo”, como disse um internauta.

“Me desculpe, mas sua ausência foi lembrada só por você, que aproveitou esse evento para ter alguns minutos de fama.”, escreveu um seguidor. “Fui seu fã na infância. Hoje te acho despeitada.”, comentou outra. "Mara Maravilha, o problema é que você não tem classe, não saberia se comportar. Uma pena, porque seria tudo de bom ter você lá também!", acrescentou um dos comentários. Uma seguidora ainda aconselhou a cantora: “Mulher, supera. Vive a tua vida e deixa as pessoas terem as amizades que querem ter na vida.”.

O evento tinha como objetivo a arrecadação de fundos para os projetos sociais que participam do Criança Esperança.