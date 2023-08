Empresária de Sidney Sampaio afirma que ator sofreu efeitos colaterais de medicação

A empresária do ator Sidney Sampaio, Claudia Melo, afirmou em comunicado à imprensa, que o ator sofreu efeitos colaterais do remédio que tomou para insônia antes de cair do primeiro andar de um hotel em que estava hospedado, em Copacabana, Zona Sul do Rio de Janeiro, na manhã da última sexta-feira (04).

Segundo ela, Sidney está bem e no amparo de sua família.

"Quaisquer informações vindas de 'amigos' são inverídicas. Em breve, o ator se pronunciará através de suas redes sociais. Agradecemos todas as mensagens de apoio e o carinho que temos recebido", comunicou a empresária.

O ator foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea. Ele teve duas fraturas, mas não precisou de cirurgia, e recebeu alta hospitalar ainda na tarde de sexta-feira.

O caso está sendo investigado pela 13ª DP (Ipanema), que realizou perícia no hotel e ouviu testemunhas. Imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas.