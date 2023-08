Paulinho da Viola se recupera após cirurgia de emergência

Paulinho da Viola, de 80 anos, passa bem após precisar ser submetido a uma cirurgia de emergência no intestino delgado. O cantor havia sido internado às pressas na noite do último domingo (30), e passou pelo procedimento na segunda-feira (31), na Clínica São Vicente, na Gávea, bairro do Rio. Ele foi levado ao hospital após uma queda de pressão, e depois da realização de alguns exames, os médicos constataram o problema no intestino.

O artista passou por uma enterectomia, que é a retirada de um pedaço do intestino devido a um sangramento. De acordo com Octávio Vaz, médico responsável pelo quadro de Paulinho, o cantor está estável e segue sendo monitorado.

Segundo o boletim médico divulgado, "Paulo César Baptista de Faria (Paulinho da Viola) apresenta boa evolução no primeiro dia de pós-operatório. Permanece no Centro de Tratamento Intensivo, com hidratação venosa e fisioterapia. Seus exames estão normais e sua recuperação está dentro do esperado".

No domingo (30), Paulinho da Viola foi internado às pressas após passar mal, e teve que cancelar o show que faria em Três Rios. Nas redes sociais, a equipe do cantor tem atualizado o estado de saúde do artista, e agradeceu pelas mensagens e desejos de melhora enviados pelos fãs.

“Agradecemos todas as mensagens de carinho. A cirurgia correu normalmente e ele se recupera bem. Estamos todos confiantes que em breve ele estará em casa plenamente recuperado.”, declarou a equipe.