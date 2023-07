Paulinho da Viola é internado após cancelar show em Três Rios

O cantor Paulinho da Viola, de 80 anos, foi internado, na noite do último domingo (30), após se sentir mal poucas horas antes de um show, que aconteceria no Festival Sesc de Inverno, em Três Rios. Paulinho está internado na Clínica São Vicente, na Gávea, Zona Sul do Rio.

De acordo com informações, o cantor, que já estava na cidade onde faria o show, foi levado de ambulância até a Clínica São Vicente, na Gávea, que é onde está internado desde então. O estado de saúde de Paulinho da Viola ainda é desconhecido, mas de acordo com o comunicado emitido pela assessoria do cantor, ele “está bem”, e precisou cancelar sua participação no evento por orientações médicas.

No comunicado publicado no Instagram, a equipe do artista disse: “Informamos que o show que ocorreria no município de Três Rios, neste domingo, 30 de julho, pelo Festival de Inverno, foi cancelado. Paulinho da Viola teve uma indisposição e foi atendido. O artista encontra-se bem, mas atendendo a um pedido médico, não será possível realizar o show. Agradecemos a compreensão”.

Nos comentários, os fãs publicaram palavras de apoio e desejos de melhoras ao cantor, que está em uma turnê de comemoração aos seus 80 anos.

Paulinho tem um show agendado para o próximo sábado, 5, em Florianópolis, Santa Catarina, mas ainda não se sabe se a performance será mantida.