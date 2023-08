Data marcada! Preta Gil revela que fará retirada do tumor após aniversário

Após passar por meses de quimioterapia, Preta revelou aos seguidores que finalmente fará a cirurgia para remoção do tumor - Foto: Divulgação/ Instagram

Após passar por meses de quimioterapia, Preta revelou aos seguidores que finalmente fará a cirurgia para remoção do tumor - Foto: Divulgação/ Instagram

Preta Gil, cantora e apresentadora de 48 anos, se aproxima do fim de uma batalha que vem travando desde o início de 2023, contra um câncer no intestino. Após passar por meses de quimioterapia, Preta revelou aos seguidores que finalmente fará a cirurgia para remoção do tumor, e que o procedimento acontecerá na semana seguinte ao seu aniversário.

Na última segunda-feira, 31 de julho, a cantora publicou uma sequência de stories em seu Instagram, lamentando o fim de sua viagem à Atins, no Maranhão, e compartilhando com os fãs que em breve removerá o tumor. Preta revelou que a cirurgia acontecerá na semana seguinte ao seu aniversário, que é no dia 8 de agosto.

"Último dia no paraíso. Eu já estou como... chateada. Muita coisa boa para acontecer. Meu aniversário semana que vem, na outra a gente opera, e, se Deus quiser, vai dar tudo certo e esse pesadelo vai acabar", contou a cantora, enquanto aproveitava o fim de sua viagem com amigos e sua irmã postiça, Marina Morena, que comemorou o aniversário de 40 anos em grande estilo nos Lençóis Maranhenses.

Preta Gil, que além de enfrentar um câncer tem passado por um término turbulento com seu ex-marido, Rodrigo Godoy, havia publicado uma reflexão em seu perfil no ‘Threads’ mais cedo. "Vindo aqui dizer que Atins está me curando de várias formas. A força da natureza deste lugar faz a gente se sentir mais perto de Deus", disse Preta, que agora espera ansiosa por mais um aniversário e pela cirurgia que a deixará um passo mais perto da cura.