Deborah Secco posta vídeo de biquíni e recebe enxurrada de críticas

A atriz Deborah Secco decidiu compartilhar com seus seguidores um vídeo dançando de biquíni em um barco, no final da tarde deste domingo (30), porém os comentários não foram muito receptivos com o registro, dividindo opiniões. Boa parte dos internautas acusaram a artista carioca de estar sendo apelativa e vulgar, "sem necessidade".

Na publicação, divulgada em seu perfil do Instagram, Deborah é flagrada rebolando e dançando com um biquíni fio dental rosa. A atriz parece estar super feliz e animada a bordo de uma embarcação com uma bandeira norte-americana.

Leia mais:

➢ Ex-atriz trans da Globo tem vídeo íntimo vazado

➢ Apartamento em que Maisa estava hospedada pega fogo no Recife



No entanto, os internautas não curtiram muito a postagem. Nos comentários, seguidores afirmaram que a mãe da pequena Maria Flor foi apelativa e que "não precisava de tamanha exposição por likes".

"Era fã mas vou deixar de seguir... cada um faz o que quer mas o conteúdo tornou-se muito vulgar. Infelizmente... :(", disse uma seguidora. "Ela precisa fazer isso para aparecer? Tremendo mau gosto!", expôs outra internauta.

Porém as críticas não foram uma unanimidade. Diversos comentários foram deixados na publicação em sinal de apoio e defesa da atriz. Isso porque alguns seguidores acreditam que Deborah só quis compartilhar um momento de alegria e está sendo atacada por inveja.

"Tanta mulheres criticando outra só por que ela é livre pra ser e pra fazer o que deseja, sem ferir ninguém apenas está sendo ela! Enquanto as que criticam se ofendem por não ter a coragem de ser feliz consigo mesma, precisam criticar o que não são capazes! Sinto muito por você Deborah vc está linda!!! Está transmitindo felicidade!!!", afirmou uma seguidora.

A atriz ainda não se pronunciou a respeito das críticas que recebeu, mas, aparentemente, não ligou para os comentários e está aproveitando o descanso.