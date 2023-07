Conheça outros famosos que enfrentaram o mesmo câncer de Jorge Aragão

Jorge Aragão foi diagnosticado com o câncer Linfoma não Hodgkin, e a assessoria do cantor divulgou a informação no último sábado (15). Segundo o INCA (Instituto Nacional do Câncer) o linfoma não-Hodgkin é um tipo de câncer com origem nas células do sistema linfático (esse é um sistema de vasos e órgãos especializados cuja principal função é transportar a linfa dos tecidos para a corrente sanguínea.)

De acordo com o Instituto, o câncer se espalha de maneira desordenada e existem mais de 20 tipos do linfoma não-Hodgkin. O principal sintoma da doença é o aumento dos gânglios linfáticos, que se manifestam através do aparecimento de caroços nas regiões das axilas, pescoço e virilha.

Artistas que também lutaram contra a doença

A roteirista descobriu o câncer durante a exibição de ''Caminho das índias'' | Foto: Reprodução

Assim como Jorge Aragão, outros artistas também já enfrentaram a anomalia. A autora de novelas da Globo, Glória Perez foi uma das pessoas que já foram diagnosticadas com o câncer. Em 2009, a roteirista precisou passar por uma cirurgia de emergência na tireoide e passou por algumas sessões de quimioterapia. A descoberta do diagnóstico aconteceu durante a exibição da novela global ‘’Caminho das Índias’’. Felizmente Glória se curou do câncer.



O ator descobriu o tumor em 2016 | Foto: Reprodução

Outro artista que precisou enfrentar a doença foi o ator Edson Celulari, que assim como o cantor, também descobriu o linfoma após fazer uma bateria de exames, em 2016. No final do ano passado, em entrevista ao ‘’Faustão na Band’’, o ator lembrou do susto que teve quando recebeu o diagnóstico. ‘’Quando você leva um susto desses, fica acuado. Fiquei assustado, mas depois conheci os recursos que a medicina oferecia. Tive sorte, nossa geração pegou uma medicina maravilhosa.’’ contou.

Reynaldo ainda observa o impacto do diagnóstico até hoje | Foto: Reprodução

Outro global que se viu acometido pelo câncer foi o ator Reynaldo Gianecchini, que descobriu o câncer em 2011. Em 2022, durante uma participação no podcast Flow, o ator refletiu como o diagnóstico impactou a vida dele.

‘’A experiência da morte próxima te faz pensar na vida, pensar o hoje. Até hoje estou tentando entender todas as fichas que estão caindo por causa dessa minha experiência.’’ lembrou.

O comentarista conta que chegou a duvidar de Deus | Foto: Reprodução

O comentarista esportivo Caio Ribeiro também se viu na mesma situação, e chegou a duvidar de algumas coisas. Em participação ao ‘’Que História é Essa, Porchat?’’ Caio revelou ter colocado a religião em cheque. ‘’Descobri um carocinho no meu pescoço, tratei, fiz quimioterapia, radioterapia e venci a luta. A primeira pergunta que você faz para o médico é ‘’Doutor, vou morrer?’’ Ele disse que não, eu fiz todo o tratamento e graças a Deus , fiquei bem. E nas conversas com Deus, eu falei ‘’Por que eu, cara?’’’’, confessou.

Dilma diagnosticou o câncer ainda no estágio inicial | Foto: Reprodução

A ex-presidente Dilma Rousseff também travou a luta contra o câncer, em 2009. Dilma descobriu a doença no estágio inicial e realizou tratamentos para retirar o único foco do tumor no organismo.

A atriz descobriu o tumor no ano passado | Foto: Reprodução

A atriz norte-americana Jane Fonda descobriu o tumor em 2022, aos 84 anos. Ela realizou o tratamento de quimioterapia e informou neste ano que está em remissão.

O humorista não resistiu ao câncer e morreu, aos 42 anos | Foto: Reprodução

O humorista Caike de Luna descobriu o câncer em 2021, no entanto, diferente dos outros artistas citados até aqui, a doença se espalhou de forma agressiva no artista, que não resistiu e morreu aos 42 anos.