Ator Leo Bittencourt desabafa sobre falta de trabalho ''Não aguento mais''

O ator Leo Bittencourt usou as redes sociais na última quarta (12) para desfazer a percepção de que artistas televisivos automaticamente alcançam a tão sonhada estabilidade financeira. O ator que fez os longas ‘’A Menina que Matou os Pais' e 'O Menino que Matou Meus Pais’’ que narra as versões do caso de Suzane Von Richthofen, além de outros trabalhos, afirmou estar desde setembro do ano passado desempregado.



Leo veio de Manaus e vive no Rio de Janeiro há dez anos sozinho, apesar dos privilégios, segundo o próprio de ser ‘’cisgênero e branco’’, ele afirma ter mais dificuldade do que outros artistas que já estão no meio há mais tempo e com a família por perto para ajudar.

Leo no twitter | Foto: Reprodução

‘’Não aguento mais ficar desempregado.

Todo teste que chega tento o meu melhor, e mesmo com a galera elogiando, nunca rola. Desde setembro nessa, fica difícil não se questionar o que tô fazendo errado.’’

Leia também:

➣ Professor gato da internet se inscreve no concurso Mr. Bumbum

➣ Atriz que interpretou ‘’Bebel’’ na A Grande Família expõe crise financeira

O desabafo repercutiu em milhares de visualizações. Entre os comentários, muitos internautas se surpreenderam com o relato do ator sobre a instabilidade no meio artístico.

‘’Nossa, e a gente que vê de longe tem a ilusão de achar que, com um trabalho, vocês já ficam riquíssimos! No fundo, acaba que todo mundo tem seus dias difíceis. Torço para que você consiga uma oportunidade logo!’’ comentou um usuário da rede.

‘’E isso porque o cara protagoniza um dos maiores sucessos do cinema nacional recente e emendou série na netflix e hbo. Você vê que realmente não é um meio fácil e que não tem nada garantido.’’ respondeu outra.

O ator encenou ao lado de Carla Dias | Foto: Reprodução

O ator participou de outros trabalhos além dos filmes ao lado de Carla Dias, atuou na malhação ''Vidas Brasileiras'' em 2018, no ''Mundo da Luna'' em 2022 e na série de streaming da Globo Play ''Segunda Chamada'' em 2019 a 2021. Além de outras séries.

Não aguento mais ficar desempregado



Todo teste que chega tento o meu melhor, e mesmo com a galera elogiando, nunca rola.



Desde setembro nessa, fica difícil não se questionar o que tô fazendo errado. — Leo Bittencourt (@Leobiteco) July 12, 2023

A comparação é desleal pq geral da minha idade já tá nessa profissão desde mlq ou a mais de 10 anos. Muitos com família pra ajudar por perto.



Tenho meus privilégios cis, branco... nada comparado a pessoas em condição pior,



Mas eu vim de Manaus, tô sozinho por aqui tem 10 anos — Leo Bittencourt (@Leobiteco) July 12, 2023