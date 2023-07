Professor gato da internet se inscreve no concurso Mr. Bumbum

O professor galã da internet, Pablo Jamilk, causou alvoroço em suas redes sociais ao postar uma foto dizendo que se candidatou ao famoso concurso Mister Bumbum. Com uma pitada de humor, o doutor em Letras compartilhou em seu perfil do Instagram a notícia que pegou seus seguidores de surpresa.

Os fãs de Pablo entraram na brincadeira e responderam com entusiasmo à sua ousada decisão. Eles expressaram apoio e afirmaram que adorariam vê-lo no concurso.

Pablo, que há 10 anos dedica-se a lecionar e compartilhar conhecimento na internet, já sofreu muito assédio por sua aparência física.

“Constantemente sou alvo de cantadas e elogios quentes por parte de alguns admiradores, recebo toda semana diversos nudes na DM do Instagram, mas eu levo tudo isso com bom humor, e minha mulher também é bem tranquila quanto a isso” Explica Pablo.

Além disso, o professor tem recebido inúmeros pedidos para abrir um perfil no OnlyFans, uma plataforma conhecida por oferecer conteúdo adulto.

Surpreso com a repercussão, Pablo admitiu considerar a possibilidade de criar um perfil no OnlyFans, levando em conta a demanda crescente e o interesse de seus seguidores. No entanto, ele está cauteloso e avaliando as implicações dessa decisão, levando em consideração sua carreira acadêmica e o impacto em sua imagem como educador.