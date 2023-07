Atriz que interpretou ‘’Bebel’’ na A Grande Família expõe crise financeira

Guta Stresser, que interpretou a personagem Bebel na A Grande Família, revelou que desde que foi demitida da Rede Globo, em 2015, tem passado por dificuldades financeiras a ponto de leiloar o apartamento em que vivia, no Itanhangá, na Zona Oeste do Rio, por não ter dinheiro para pagar o financiamento do imóvel.



“Compraram a minha casa no leilão. Desde que fiquei sem contrato com a Globo, não consegui mudar o meu financiamento. Estou tentando invalidar o leilão. Corro risco de sair daqui sem nada do que paguei. O banco não quer saber se tenho esclerose múltipla e se estou sem emprego”, desabafou a atriz em entrevista ao jornal O Globo.

Segundo a atriz, os tratamentos feitos de inseminação para tentar engravidar também agravaram a situação do dinheiro, já que utilizou a reserva de dinheiro nos procedimentos feitos. “Talvez a minha situação financeira, hoje em dia, seja reflexo do tanto de tratamento que fiz para engravidar. Tentei várias vezes, mas não deu certo, e você não recebe o seu dinheiro de volta”.

A falta de dinheiro também interfere no tratamento da esclerose múltipla que a atriz possui.

“Estou tentando [fazer os tratamentos]. Mas isso seria o melhor dos mundos. Quem tem grana está bem de vida, empregado consegue. As pessoas falam em abundância. Que bom que veio para elas. Porque, para mim, a abundância veio e passou que nem um sopro. Já me vi quase na mesma merda, antes de entrar em A Grande Família. Só que eu não tinha 50 anos nem esclerose”, desabafa.