Ex-amante de goleiro Éverson teria pedido dinheiro para ficar calada sobre traição

A Polícia Civil de Minas Gerais confirmou que Fabiana Coelho de Souza, ex-amante do goleiro Éverson, casado há 15 anos, pediu 500 mil reais (o equivalente a um salário do jogador) para manter sigilo sobre o relacionamento extraconjugal entre eles, para Rafaela Vieira, esposa do jogador.

Durante os dois anos em que ficaram juntos, Éverson fez alguns depósitos na conta de Fabiana, mas quantias, de valores menores, não caracterizam extorsão porque foram “presentes” dados pelo jogador. Em transmissão feita na última quarta-feira (5), Fabiana se defendeu afirmando que é apaixonada pelo jogador e que a situação se transformou após um pedido de união estável, já que ele fazia promessas de separação de sua atual esposa para ficar com ela.

A amante começou com a extorsão quando Éverson resolveu colocar um ponto final na relação. Aí Fabiana ameaçou contar tudo para Rafaela. Em troca do silêncio, o jogador teria que fazer um depósito de R$ 500 mil na conta dela. Mas o goleiro não se intimidou e resolveu ele mesmo contar sobre a traição para a esposa. Mesmo assim, a ex-amante teria mandado vídeo de um dos atos feitos para Rafaela.

O jogador procurou a polícia para registrar um boletim de ocorrência contra a amante, na semana passada. A Polícia foi até a casa de Fabiana e apreendeu notebooks, o celular dela e o celular do filho, já que ela também usava o aparelho dele para se comunicar com Éverson. Todo o material foi para a perícia.

Apesar de tudo isso, a relação de Éverson e Rafaela, que já dura mais de 15 anos, vai bem. Os dois, que têm três filhos, foram vistos jantando juntos na noite da última segunda-feira (3).