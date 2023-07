Alice, a menina das palavras difíceis, apresenta quadro do Domingão na Globo

Alice Secco, a menina das palavras difíceis, de 3 anos, que ficou conhecida por gravar vídeos falando palavras consideradas difíceis de serem pronunciadas por crianças de 2 anos, nas redes sociais, estreou no último domingo (9) como apresentadora do quadro Pequenos Gênios no Domingão com Huck.

A criança é filha de Morgana Secco e Luis Gustavo, a família é de Lajeado, município de Porto Alegre, na região Sul do Brasil, mas hoje vivem em Londres, na Inglaterra, onde Alice nasceu. Alice emprestou a dicção impecável para apresentar o quadro Pequenos Gênios, comandado por Luciano Hulk, em que crianças passam por desafios de memória, raciocínio e rapidez.

Em vídeo no Instagram do apresentador e de sua mãe, Alice anuncia sobre o convite para fazer parte da equipe do domingão com empolgação.

Leia também:

➣ Boninho anuncia novidade do BBB 24; saiba mais

➣ Duo gonçalense é semifinalista no Festival Talentos da MPB

"Oi, Luciano Huck. Obrigada pelo convite! Estou muito feliz em fazer parte da turma do Domingão. Já estou ansiosa! Os Pequenos Gênios são incríveis! Crianças superdotadas exibem uma habilidade cognitiva fenomenal, absorvendo e articulando conceitos complexos com uma facilidade surpreendente. É um verdadeiro espetáculo. Estamos esperando todos vocês no Domingão!" falou em vídeo.

Nos 14 mil comentários feitos no vídeo, vários seguidores do apresentador vibraram com a participação da pequena no programa.

‘’Agora sou obrigado a assistir o domingão por causa da Alice, agora o Luciano pegou pesado demais . A Alice é um show de criança e não tem como não ser fã dela né gente.’’ comentou uma internauta.

Alice viralizou quando tinha apenas dois anos, em vídeos publicados nas redes sociais da mãe em que brincava de falar "palavras difíceis". As publicações fizeram sucesso, e a menina chegou a participar de um comercial de TV do Banco Itaú.

Pequena participou de um comercial de TV do Banco Itaú aos dois anos de idade | Foto: Reprodução

Atualmente, Morgana Secco tem mais de 4 milhões de seguidores no Instagram e compartilha um pouco da sua rotina com Alice, e a mais nova filha, Julia de 6 meses. Os conteúdos de Morgana, também falam sobre educação positiva e a forma que ela cria suas filhas, longe de telas e com a maior capacidade lúdica possível.

A publicação anunciando a entrada de Alice no "Domingão com Huck" chegou a quase 800 mil curtidas e mais de 14 mil comentários. Confira!