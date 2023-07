Boninho anuncia novidade do BBB 24; saiba mais

Entre as novidades, está o terceiro time do elenco, o puxadinho - Foto: Divulgação/Marcos Rosa/TV Globo

Boninho, diretor na Globo, anunciou na noite de ontem (8) uma novidade no BBB 24, previsto para estrear no início do ano que vem. Além das pipocas, com as tradicionais figuras anônimas que estão desde a primeira edição do reality em 2002; e do camarote, com convidados famosos, haverá um terceiro time no elenco da atração: o puxadinho.

Na nova rede social Threads, concorrente do Twitter criada através do Instagram, Boninho pediu dicas e palpites do que seria essa novidade. "O terceiro time do BBB já está batizado. PUXADINHO! Alguém tem alguma ideia do que vai rolar??? Palpites??", pediu ele. Participante do "BBB 22", a média Laís Caldas deu seu palpite. "Ex-BBBs? Independente do que seja, vai ser sucesso", disse ela.

As inscrições para anônimos no Big Brother Brasil ocorrem desde abril, pouco antes do fim da última edição vencida por Amanda Meirelles. Boninho tem viajado pelo país e entrevistado figuras de todas as regiões. Na última semana, ele esteve na região sudeste, conversando com candidatos paulistas.

Em vídeo divulgado no dia 07, ele anuncia última data das inscrições para candidatos da região sudeste.

“Últimas vagas para o BBB24, região sudeste. Segunda dia 10, as 10 horas! Se prepara!”, escreveu ele na legenda do vídeo, no qual convoca os candidatos: “São as últimas vagas. Quer entrar? Corre lá, faz a sua. Estamos te esperando”, afirmou ele.