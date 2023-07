Ferrugem entra em conflito com Babal Guimarães em defesa da esposa

O clima entre o cantor Ferrugem e o influenciador Babal Guimarães se acirrou nas redes sociais depois de Babal, cunhado de Carlinhos Maia, utilizar uma foto da esposa do cantor, Thaís Vasconcellos num post, como prova de eficácia para venda de um produto que auxilia no emagrecimento. Em um post na manhã desta terça-feira (04), o influenciador se pronunciou



Além de usar indevidamente a foto de Thaís Vasconcellos, o influenciador foi denunciado pelo influenciador Guga Fígueiredo, que desmascara golpes na internet. A tentativa de Babal era divulgar uma marca que vende pílulas que supostamente incentivam a perda de peso, para isso, o influenciador utilizou não apenas fotos da mulher do pagodeiro, mas também de outras pessoas.

No post em questão, a empresa que estava sendo divulgada pegou uma foto de antes e depois do processo de emagrecimento de Thaís, que perdeu 25kg e usou como se fosse resultado do produto que estava sendo vendido.

Print do vídeo de Guga Fígueiredo denunciando post que fez uso indevido da imagem de Thaís Vasconcellos | Foto: Reprodução

Ao se deparar com o vídeo de Guga denunciando o suposto golpe, Ferrugem logo reagiu e deixou um comentário no post do vídeo original, que em seguida foi apagado. No entanto, no comentário constava ‘’Vai segurar aquele processo para largar a mão de ser 171, sem vergonha. Obrigado pelo vídeo, mano ", escreveu Ferrugem.

Não é a primeira vez que o influenciador é exposto por Guga Figueiredo, das outras vezes as denúncias foram pela divulgação de jogos de azar, fraude de rifa e divulgação dos famosos golpes de ‘’renda-extra’’.

“Juro que não entendo o que a galera vê nesse povo. Eu fico vendo de fora e achando tudo uma grande bagunça, futilidade e motivos para estar desesperançada com a espécie humana. Eu pago pra não acompanhar esse povo”, comentou uma seguidora de Guga, sobre o trabalho de Babal Guimarães na internet.

Nos stories o influenciador afirmou que ao firmar parceria com marcas, ele apenas divulga o material recebido. Leia na íntegra:

''Gostaria de informar ao meu público que eu não tinha conhecimento do uso de imagens não autorizadas na divulgação do produto. Quando sou contratado para divulgar um produto, recebo algumas amostras para realizar o teste e posteriormente, caso tenha resultados, eu realizo a divulgação. No caso do produto de emagrecimento, testei com familiares e amigos obtiveram resultados satisfatórios com o uso do produto. No entanto, ao confirmar o resultado e realizar a parceria, eu recebo o material de divulgação, não sou eu que escolho as imagens a serem divulgadas. Sendo assim, devo satisfação ao meu público por não ter verificado a procedência das imagens. Mas, repito que testei o produto antes de divulgas e só realizei a parceria após confirmar os resultados. ''