Vídeo: Neymar se envolve em confusão no 'Tardezinha' em Niterói

Não está sendo fácil! Em uma semana super agitada na sua vida pessoal, Neymar acabou se envolvendo em mais uma confusão pública. Isso porque um vídeo gravado durante o 'Tardezinha', show de Thiaguinho realizado neste domingo (2) em Niterói, o jogador de futebol foi flagrado em uma discussão com outros convidados do evento.

Em um vídeo obtido pelo jornalista Luiz Bacci, é possível ver Neymar falando algo ao pé de ouvido de um homem, que parece ter empurrado o jogador em seguida, iniciando assim uma espécie de tumulto que prontamente foi apartado pelos seguranças. Relatos de quem estava presente no evento indicam que o atacante também já havia batido boca com outras pessoas em um momento anterior ao vídeo.

Leia mais:

➣ Irmã de Bruna Biancardi detona Neymar: "se recusa a amadurecer"

➣ Modelo americana expõe flerte recente de Neymar em rede social

A confusão acontece logo após uma semana bem agitada para Neymar. Ele esteve envolvido em 'exposeds' nas redes sociais, em que mulheres alegaram ter recebido mensagens do jogador mesmo com ele namorando. Logo após as divulgações, a irmã de Bruna Biancardi, Bianca, foi para as redes e publicou um 'textão' criticando a postura do atacante do PSG.