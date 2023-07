Tiago Ramos é exposto ao tentar amarração para mãe de Neymar

O ex-Fazenda Tiago Ramos parece não ter superado o fim do relacionamento com a mãe de Neymar - Foto: Reprodução

O ex-Fazenda Tiago Ramos parece não ter superado o fim do relacionamento com a mãe de Neymar. Após o colunista Adriel Marques, do Em Off, publicar que o ex-namorado de Nadine Gonçalves teria buscado um centro espírita para tentar destruir a família do jogador, mais uma exposição em relação a pedidos de 'trabalho' de Tiago caiu na mídia.

Desta vez, um pai de santo procurado pelo ex-Fazenda teria divulgado uma captura de tela onde mostra uma conversa entre os dois. Nas mensagens, Tiago começa falando sobre ter recebido a indicação por uma outra ex-fazendeira, Bia Miranda, e, em seguida, relembra o pai de santo sobre um 'trabalho de união' contra Nadine que eles teriam conversado.

"Vamos trocar ficha. Não importa o valor. Eu pago e te divulgo ainda, mas quero ela nos meus pés", disse Ramos.



O pai de santo, então, responde a Tiago: “Oi, Tiago. Desculpa, querido, demorei para falar pois estava em atendimento. Vamos reforçar sim, por mim, tranquilo”, retorna o religioso. E Tiago fala de volta: “Nossa, perfeito. Gratidão”.

Pai de santo expôs pedido do ex-fazenda para 'amarrar' a ex | Foto: Reprodução

Recentemente, o portal Metrópoles veiculou uma matéria sobre Tiago Ramos ter procurado também um dos maiores centros espíritas de São Paulo oferecendo uma recompensa grande para tentar fazer um 'trabalho' para destruir a família de Neymar. O local, no entanto, teria informado que não realiza esse tipo de atividade.