Revelado o sexo do bebê de Neymar e Bruna Biancardi!

É menina! Neymar e Bruna Biancardi descobriram que serão pais de uma menina após um chá revelação realizado na tarde deste sábado (24). A festa aconteceu na mansão do jogador, em Mangaratiba, mesmo local em que uma obra do atleta foi interditada pela Secretaria do Meio Ambiente do município, nesta quinta-feira (22).

Neymar já é pai de Davi Lucca, de 11 anos, e Bruna está esperando sua primeira filha. O bebê deve vir ao mundo até o final deste ano. O nome escolhido ainda não foi revelado pelos papais.

A descoberta do sexo acontece logo após algumas grandes polêmicas envolvendo a família virem a público na última semana. Uma delas é a exposição de uma traição de Neymar na véspera do Dia dos Namorados. O jogador chegou a fazer uma publicação em uma rede social pedindo desculpas publicamente para Bruna por conta do ocorrido.



O outro episódio que ganhou as redes nos últimos dias tem a ver com uma obra na mansão do jogador. A Secretaria de Meio Ambiente de Mangaratiba esteve no local para a interdição e aplicação de multa, e o pai de Neymar chegou a receber voz de prisão por desacato.