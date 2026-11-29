Niteroiense saiu em desvantagem na disputa pelo título do Campeonato Carioca da Série B1. A equipe perdeu por 2 a 1 para o Serrano, neste sábado (28), no Estádio João Saldanha, em Maricá, pelo primeiro jogo da final. Agora, o time de Niterói terá que buscar a reação na partida de volta, marcada para o próximo sábado (5), em Petrópolis.

O Serrano abriu dois gols de vantagem ainda no primeiro tempo, mas Chay descontou para o Niteroiense na etapa final. A equipe de Petrópolis também teve um jogador expulso, mas conseguiu segurar o resultado e levar a vantagem para o confronto decisivo.

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O primeiro gol saiu aos seis minutos da partida. Após cruzamento do camisa 7, Luciano, pela direita do ataque, Pedrinho, camisa 11, acertou um voleio na entrada da área e estreou o placar do jogo. Aos 45 minutos, Enzo, camisa 19, recebeu passe de Matheus Julião e ampliou a vantagem dos visitantes.

Na etapa final, o Niteroiense diminuiu a diferença aos 11 minutos. Chay, camisa 14, acertou um chute forte de longa distância e marcou para a equipe de Niterói. O Serrano ainda teve Enzo Zaidan expulso após receber o segundo cartão amarelo, mas, mesmo com um jogador a menos, conseguiu manter a vitória por 2 a 1.

Punição levou decisão para Maricá

A primeira partida da final foi realizada fora de Niterói porque o clube cumpre uma punição aplicada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). A entidade determinou a perda de dois mandos de campo e uma multa de R$ 10 mil após a confusão generalizada na semifinal contra o Goytacaz, disputada em 21 de novembro, na Concha Acústica.

O tumulto começou nos minutos finais da partida, quando o Niteroiense vencia por 2 a 1. Após ser expulso, o jogador Inácio, do Goytacaz, agrediu um adversário com um soco no rosto, dando início a uma briga entre atletas e integrantes das comissões técnicas. A FERJ também relatou o lançamento de artefatos explosivos no gramado por torcedores do Niteroiense. Ao todo, 12 pessoas foram expulsas do confronto.

Com a perda de dois mandos de campo, o Niteroiense não pôde utilizar a Concha Acústica, onde vinha mandando seus jogos na competição. O clube escolheu o Estádio João Saldanha, em Maricá, para receber o Serrano no primeiro duelo da final. A punição também deverá afetar o primeiro compromisso da equipe como mandante na Série A2 do Campeonato Carioca de 2027.

A primeira partida da final foi realizada fora de Niterói porque o clube cumpre uma punição aplicada pela Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ). | Foto: Reprodução/FERJ

Decisão em Petrópolis

O segundo jogo da final será disputado no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, às 15h do próximo sábado (5). O Serrano joga pelo empate para conquistar o título.

O Niteroiense precisa vencer por dois gols de diferença para levantar a taça no tempo regulamentar. Caso vença por apenas um gol, a decisão será nos pênaltis. As duas equipes já garantiram o acesso à Série A2 do Campeonato Carioca de 2027.