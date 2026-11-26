Câmara não vai pontuar nas duas últimas corridas da Fórmula 2, deixando aberto o 1º lugar da competição - Foto: Reprodução/Instagram

Câmara não vai pontuar nas duas últimas corridas da Fórmula 2, deixando aberto o 1º lugar da competição - Foto: Reprodução/Instagram

Após disputar as etapas do Brasil e de Las Vegas, a Haas confirmou a permanência de Rafael Câmara na equipe até o fim da temporada de 2026. O brasileiro, que já tem contrato assinado para integrar oficialmente o time em 2027, continuará no lugar de Esteban Ocon nas últimas corridas do campeonato.

Câmara havia sido chamado inicialmente para participar de duas etapas da Fórmula 1. No entanto, após as primeiras participações, a equipe decidiu mantê-lo no restante da temporada.

Embora a decisão adiantar a carreira do piloto, ele terá mais tempo para se acostumar com o carro e com a equipe para a sua primeira temporada completa em 2027. Mas isso vai lhe custar o título da Fórmula 2, onde pilotava pela Invicta Racing e voltaria para disputar as últimas duas corridas.

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As últimas duas corridas da Fórmula 2, coincidem com os GPs Finais da Fórmula 1, com isso Câmara não vai pontuar nas duas últimas corridas da Fórmula 2, deixando aberto o 1º lugar da competição.

Com 207 pontos conquistados, o brasileiro tem Nikola Tsolov como principal concorrente na disputa. O piloto da Bulgária soma 200 pontos e pode assumir a primeira posição com a ausência de Rafael das etapas restantes. Com apenas duas corridas pela frente, o título também está ao alcance de Tsolov.

Para Câmara terminar a temporada como campeão, seria necessário que os adversários diretos deixassem escapar pontos importantes e não alcançassem sua pontuação. A combinação de resultados, porém, torna a conquista bastante difícil.

Apesar da situação na Fórmula 2, Câmara já tem futuro definido na principal categoria do automobilismo | Foto: Divulgação

Apesar da situação na Fórmula 2, Câmara já tem futuro definido na principal categoria do automobilismo. O brasileiro foi anunciado pela Haas para 2027 e recebeu a oportunidade de substituir Esteban Ocon em algumas provas de 2026, após a saída do francês.

Pela Haas está disputando com a AUDI pelo sétimo lugar na competição de construtores e não pode abrir mão de um piloto, por isso Câmara irá disputar a corrida da Fórmula 1

“A Invicta Racing foi muito mais do que uma equipe para mim. Foi uma família, um lugar onde cresci, aprendi e compartilhei momentos inesquecíveis — desde os desafios que enfrentamos até a conquista do topo do campeonato da F2. Demos passos importantes na minha trajetória rumo à Fórmula 1, e serei sempre grato pelo apoio, pela confiança e pelas memórias que construímos ao longo dessa caminhada. Nosso ciclo chega ao fim antes do esperado, já que sigo minha trajetória com a TRG Haas F1 Team, mas desejo a todos na Invicta Racing muito sucesso e um futuro brilhante. Obrigado por tudo!” Disse Rafael, ao se despedir da Invicta.