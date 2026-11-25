O aviso de regata prevê nove provas, com três disputas por dia, no lado leste da Baía de Guanabara, em raias próximas às praias de São Francisco ou de Icaraí - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O aviso de regata prevê nove provas, com três disputas por dia, no lado leste da Baía de Guanabara, em raias próximas às praias de São Francisco ou de Icaraí - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

Niterói recebe, nesta quinta-feira (26), a segunda edição da Snipe Women 's Hemisphere Cup, campeonato internacional de vela da classe Snipe disputado por duplas exclusivamente de duplas femininas. A competição vai ser realizada até domingo (29), no Clube Naval Charitas e contará com 20 barcos dos seguintes países: Argentina, Brasil, Chile, Estados Unidos e Japão.

Estão previstas nove provas entre sexta e domingo, no lado leste da Baía de Guanabara, próximo às praias de Icaraí ou de São Francisco. As atuais campeãs do campeonato são as argentinas Mariela Salerno e a Adriana Quiroga que vão defender o seu título conquistado em Miami, na primeira edição.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, destacou a importância de iniciativas que promovam a participação feminina nas diferentes modalidades esportivas.

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“É muito importante apoiar iniciativas que ampliem a participação das mulheres no esporte e valorizem seu protagonismo. Niterói tem uma forte tradição na vela e receber uma competição internacional exclusivamente feminina é também uma oportunidade de incentivar, dar visibilidade e fortalecer a presença feminina nesse universo. Queremos que o esporte seja cada vez mais um espaço de oportunidades, representatividade e conquistas para as mulheres”, afirmou Gallo.

O aviso de regata prevê nove provas, com três disputas por dia, no lado leste da Baía de Guanabara, em raias próximas às praias de São Francisco ou de Icaraí.

Além das campeãs argentinas, estão inscritas atletas de destaque como a norte-americana Kathleen Tocke, quinta colocada na edição de 2025, e as argentinas Trixie Agusti e Mariana Exeni, além das chilenas Marissa Maurin e Carola Court.

As japonesas Ayaka Yamazaki e Aina Hokuto também estarão na Baía de Guanabara durante a semana, participando anteriormente do SSL Snipe Challenge, na Marina da Glória, como parte da programação da SSL Gold Cup. As brasileiras Martha Rocha e Larissa Juk também disputam os dois eventos.

Entre as brasileiras inscritas na Snipe Women’s Hemisphere Cup estão Márcia MacDonald e Renata Grael, Caroline Bejar e Vivian Knight, Michelle Chevrand e Aline Herrmann, além de Paola Prada e Vitória Nunes. Na categoria júnior, estão confirmadas duplas como Alice Porto e Maria Klein, do Clube Naval Charitas, e Maria Moreira e Ana Dias, do Yacht Club da Bahia.

Serão premiadas as cinco primeiras duplas da classificação geral e as três primeiras de cada uma das categorias master e júnior. As campeãs gerais receberão o Troféu Paola Prada.

Na classe Snipe, cada dupla é formada por uma timoneira, responsável por conduzir o barco, e uma proeira, que atua na regulagem da vela de proa e nas manobras | Foto: Divulgação

Preparação e incentivo à participação feminina – A realização do Campeonato Estadual de Snipe no Clube Naval Charitas, no fim de semana anterior à competição internacional, também contribui para a logística do evento, facilitando o empréstimo de embarcações às velejadoras que não possuem barcos próprios e às tripulações estrangeiras.

“A gente, por uma facilidade logística, de transporte dos barcos, pede que os proprietários que estão emprestando o barco deixem os barcos lá e as meninas podem usar. Inclusive porque tem tripulações também de fora do Brasil, então facilita para elas essa questão da logística”, explica a velejadora Michelle Chevrand, uma das organizadoras da etapa brasileira.

Cofundadora da Rio Women’s Cup, Michelle destaca que a experiência na organização de regatas femininas contribuiu para ampliar o espaço das mulheres na vela. Na classe Snipe, cada dupla é formada por uma timoneira, responsável por conduzir o barco, e uma proeira, que atua na regulagem da vela de proa e nas manobras.

Criada em 2025 para ampliar o calendário feminino da classe Snipe, a competição tem proposta itinerante, com uma edição em cada país. A estreia, em Miami, reuniu 23 duplas de dez países. Após a etapa brasileira, a previsão é de que a Argentina receba o campeonato em 2027.