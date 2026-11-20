Representante de Niterói na Série B1 do Campeonato Carioca, o Niteroiense FC entra em campo neste sábado (21), às 15h, na Concha Acústica, em São Domingos, com a possibilidade de conquistar o acesso à Série A2, competição que corresponde à segunda divisão do futebol estadual. A equipe enfrenta o Goytacaz, de Campos dos Goytacazes, em uma partida que pode representar mais um passo na retomada do futebol profissional da cidade.

Às vésperas do confronto, o secretário municipal de Esporte e Lazer, Luiz Carlos Gallo, e o presidente do clube, André Luiz Silva, conversaram com a TV Cultura Rio e o jornal O São Gonçalo sobre a trajetória do projeto, o incentivo ao esporte em Niterói e os desafios para manter uma equipe profissional competitiva. Apesar do apoio da Prefeitura, os entrevistados destacaram a importância de atrair novos patrocinadores para ampliar as atividades e dar continuidade ao trabalho.

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O Niteroiense retomou as atividades no futebol profissional em 2023 e, desde então, vem acumulando resultados expressivos nas competições estaduais. Na presidência de André, o clube conquistou dois acessos, disputou a Copa Rio e chegou a três semifinais nos últimos anos. Na atual Série B1, a equipe permaneceu durante todas as rodadas na zona de classificação e liderou a competição por sete rodadas.

“É o clube mais jovem hoje disputando uma competição na Federação e também o mais vitorioso nesses últimos cinco anos. A gente chega forte, chega firme para poder disputar. [...] A gente trabalhou muito, foi o único clube, dentro de todos os 11, que não saiu em nenhuma rodada da zona de classificação”, afirmou o presidente.

“É o clube mais jovem hoje disputando uma competição na Federação e também o mais vitorioso nesses últimos cinco anos." afirmou André Luiz, presidente do Niteroiense. | Foto: Yuri Messias

O dirigente também ressaltou que o projeto não se limita à formação de uma equipe profissional. O clube mantém categorias de base do Sub-13 ao Sub-20 e busca estabelecer um caminho para que os jovens atletas possam chegar ao elenco principal. Para isso, conta com profissionais de diferentes áreas, como médicos, fisioterapeutas, nutricionistas e preparadores físicos.

“Sem investimento, a gente não consegue fomentar a base. As competições de categoria de base são muito caras. [...] O atleta que começa no Sub-13 tem um caminho para chegar até o profissional. Caso tenha qualidade, vai poder jogar”, explicou André.

Um dos exemplos desse processo é o jogador Ryan, que passou pelas categorias de base do clube e já tem contrato profissional com o Niteroiense. Segundo o presidente, o atleta também chegou a atuar pela equipe principal em uma partida contra o Campo Grande.

A intenção é fortalecer também a relação entre o clube e a população. André avalia que a presença de uma equipe profissional pode recuperar o vínculo dos moradores com o futebol da cidade e criar uma identidade em torno do time.

“A gente vem para fazer um trabalho na cidade, para a cidade, para que o niteroiense resgate essa vontade de voltar ao estádio, de torcer por um clube, de ter orgulho de ter um clube”, declarou.

Apoio público e estrutura esportiva

O retorno do Niteroiense ao cenário profissional também conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. Gallo, que possui uma trajetória ligada ao futebol da cidade, afirmou que a parceria com o clube faz parte de um esforço para recuperar o protagonismo esportivo de Niterói.

O secretário lembrou que a cidade passou décadas sem uma equipe disputando competições profissionais e destacou a importância do trabalho desenvolvido pelo clube desde 2023.

“Eu achei importante o André, presidente do Niteroiense, assumir esse protagonismo de colocar o Niteroiense na quinta divisão. E daí foi evoluindo. Hoje nós estamos na terceira divisão, a um gol de chegar à segunda divisão e ficar a uma divisão da elite do futebol carioca”, afirmou.

Luiz Carlos Gallo, secretário municipal de Esporte e Lazer afirmou que a parceria com o clube faz parte de um esforço para recuperar o protagonismo esportivo de Niterói. | Foto: Yuri Messias

Além do futebol, a Secretaria também busca ampliar o acesso a outras modalidades e atrair competições para o município. Entre as iniciativas citadas por Gallo estão eventos de vôlei, canoa, surfe e bodyboard, além de atividades realizadas na Arena Niterói, na Concha Acústica.

O secretário também destacou a ampliação dos Jogos Escolares de Niterói, que, segundo ele, passaram de 16 para 105 escolas participantes ao longo de sua atuação na área. O número de modalidades também cresceu, de quatro para 23.

Na avaliação de Gallo, a integração entre esporte e educação é uma das principais ferramentas para ampliar as oportunidades de crianças e adolescentes. Entre as iniciativas, ele citou o trabalho do Niterói Esporte e Cidadania (NEC), que atende comunidades do município.

“É uma ferramenta, um instrumento de inclusão social. [...] A educação e a Secretaria de Esportes têm trabalhado em conjunto justamente para que essas crianças tenham oportunidades e não fiquem ociosas”, disse.

Clube busca novos investidores

Mesmo com a parceria com o poder público, a manutenção de uma equipe profissional e de toda a estrutura de formação exige recursos. André afirmou que o apoio financeiro da Secretaria de Esporte é essencial para a existência do clube, mas ressaltou que o orçamento precisa ser complementado por empresas e outros parceiros.

“Hoje o clube recebe uma subvenção da Secretaria de Esporte. Sem ela, o clube não existiria. Isso é um fato”, declarou.

O presidente explicou que os custos envolvem não apenas os atletas profissionais, mas também a estrutura necessária para as categorias de base, incluindo profissionais especializados, alimentação, uniformes e deslocamentos para as competições. Por isso, a diretoria busca aproximar empresários de Niterói do projeto.

“A gente precisa que outros empresários da cidade abracem o projeto, conheçam o projeto e incentivem o esporte. [...] A gente não quer que uma pessoa banque todo o projeto, mas ela pode ajudar com alguma coisa”, afirmou.

Segundo André, as parcerias podem ocorrer de diferentes formas, desde ajuda financeira até o fornecimento de produtos e serviços utilizados pelo clube. Ele citou empresas que colaboram com frutas, pães e água, além de estabelecimentos que oferecem serviços aos jogadores.

O dirigente também vê a conquista do acesso como uma oportunidade para ampliar a visibilidade do Niteroiense. O clube já garantiu vaga na Copa Rio do próximo ano e, caso consiga avançar no planejamento esportivo, mira a possibilidade de disputar a Série A do Campeonato Carioca em 2028.

“Os projetos precisam de investimento para sair do papel. A gente sabe que a Prefeitura não consegue arcar com tudo isso, mas tem muita gente que pode ajudar, com pouco que seja. Toda ajuda é bem-vinda”, concluiu.

Decisão na Concha Acústica

O confronto contra o Goytacaz está marcado para às 15h deste sábado, na Concha Acústica. Na partida de ida, em Campos dos Goytacazes, o adversário venceu por 1 a 0. Agora, o Niteroiense conta com o apoio da torcida para buscar a classificação, chegar a final e conquistar o acesso a Séria A2 do Campeonato Carioca.

A entrada será feita por meio da troca de ingressos por leite em pó. De acordo com André, a campanha já começou e a troca poderá ser realizada até sexta-feira (20). As doações serão destinadas a creches da cidade.

“Todo mundo de azul. Fazer uma festa bonita, cantar, impulsionar o time e fazer a garotada acreditar que é possível, porque é possível. A gente vai conseguir o acesso”, convocou o presidente.